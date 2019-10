Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (15.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett sei zweifelsohne einer der talentiertesten und erfolgreichsten Investoren des vergangenen Jahrhunderts. Viele Anleger, die über die Jahre ihrem Investment in Berkshire Hathaway treu geblieben seien, hätten damit prächtig Geld verdienen können. Doch wie der Nachrichtensender CNBC nun berichtet habe, stehe der Meister des Investierens nun unter starkem Beschuss.David Rolfe, Chief Investment Officer von Wedgewood Partners, habe in einem Brief an seine Kunden harsche Kritik am Orakel aus Omaha geäußert. Zudem habe er bekannt gegeben, seine komplette Position an der Buffett-Holding abgebaut zu haben. Vor allem die riesigen Cash-Berge und die verpassten Investment-Gelegenheiten habe Rolfe hart kritisiert."Buffett hat seine Position in Heinz während des großen Bullenmarktes der letzten Jahre nicht zurückgefahren." Auch an IBM habe Rolfe kein gutes Wort verloren. Diese Beteiligung habe Buffett bis Anfang 2018 fast vollständig mit Verlust abgestoßen.Die Buffett-Holding sitze derweil auf gewaltigen Cash-Bergen. Im letzten Quartal habe dieser rund 120 Milliarden Dollar betragen. In seinem alljährlichen Brief an seine Anleger habe Buffett zwar bekundet, dass er eine sehr große Akquisition geplant habe, allerdings seien die Preise aktuell einfach viel zu hoch.Mit 48.000 B-Anteilsscheinen dürfte Rolfes Position wohl keinen großen Einfluss auf den Kurs haben. Allerdings sei die Kritik nicht ganz unberechtigt. Bei IBM und Kraft Heinz habe die Investorenlegende kräftig daneben gelangt. Bei Wachstumswerten wie Amazon habe man einen gewaltigen Kursanstieg verpasst und erst die jüngere Reihe hinter Buffet sei im Frühjahr eine kleine Position beim Bezos-Konzern eingegangen.Dennoch könne Buffett auf einen großen Erfahrungsschatz an der Börse zurückgreifen. Die Bewertungen seien derzeit auf Rekordniveau und die Wirtschaft befinde sich zumindest in den USA in der längsten Wirtschaftserholung seit 1800. Zudem steige seit einiger Zeit die Rezessionsangst unter den Investoren. Daher machen größere Engagements in einem aktuell schwierigen Marktumfeld aus Sicht eines klassischen Value-Investors der alten Schule nur wenig Sinn, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link