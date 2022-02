NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (15.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett laufe richtig gut. Das spiegele sich auch im Aktienkurs von Berkshire Hathaway wider. Die Aktie notiere fast auf Rekordoch. Und zuletzt hätten Buffett und seine Mitarbeiter erneut ein exzellentes Händchen bewiesen. So habe sich Berkshire Hathaway in Q4 2021 im großen Stil mit Aktien von Activision Blizzard eingedeckt. Kurze Zeit später sei die Übernahme des Gaming-Unternehmens durch Microsoft verkündet worden, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:279,05 EUR +0,34% (15.02.2022, 17:09)