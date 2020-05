Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

158,28 EUR +0,58% (14.05.2020, 12:05)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

170,57 USD-1,30% (13.05.2020)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (14.05.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Buffetts Luxusproblem - AktienanalyseZu Zehntausenden nehmen die Anteilseigner von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) normalerweise an dem jährlichen Aktionärstreffen in Omaha, Nebraska, teil, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Viele von ihnen seien schon seit vielen Jahren dabei, ganz wie es dem Charakter der Aktie entspreche, die am ehesten für langfristig orientierte Investoren geeignet sei. Die Veranstaltung habe längst Kultcharakter erreicht. Doch ausgerechnet in diesem Jahr, in dem Warren Buffett seinen 90. Geburtstag feiere, habe die Hauptversammlung seiner Beteiligungsgesellschaft nicht wie gewohnt stattfinden können. Wegen der Corona-Pandemie sei sie ausschließlich via Livestream übertragen worden. Das habe Buffett bedauert: "Es sieht nicht aus wie eine Jahreshauptversammlung und es fühlt sich nicht wie eine solche an", habe er vor leeren Rängen in Omaha gesagt.Für reichlich Gesprächsstoff sei dennoch gesorgt gewesen. Denn viele Anleger hätten von dem Star-Investor gerade jetzt in der Krise seine Markteinschätzung wissen wollen. Bislang habe sich der Stratege mit Aussagen auffallend zurückgehalten - vielleicht auch, weil es zum Jahresauftakt 2020 nicht ganz so rund gelaufen sei. Berkshire Hathaway habe unter dem Strich ein Minus von 49,75 Mrd. Dollar erzielt, nach plus 21,66 Mrd. Dollar im Vorjahr. Allerdings sei diese Zahl wenig aussagekräftig hinsichtlich des eigentlichen Geschäftsverlaufs, denn durch den Ausweis unrealisierter Investmentgewinne schwanke sie stark. Der aussagekräftigere operative Gewinn sei hingegen um 6 Prozent auf 5,87 Mrd. Dollar geklettert. Vor allem in der wichtigen Versicherungssparte hätten die Einnahmen kräftig zugelegt.Wann und wie Buffett die Barreserven von rund 137 Mrd. Dollar - das seien fast 10 Mrd. Dollar mehr gewesen als ein Vierteljahr zuvor - investieren wolle, habe er offen gelassen. An den Finanzmärkten werde schon seit Jahren auf den nächsten großen Deal hingefiebert. Buffett tue sich mit Zukäufen seit langem schwer, da ihm die Bewertungen zu hoch seien. An der Börse sei es zu Kursabschlägen gekommen. Deshalb macht es für Anleger Sinn, statt zur Aktie zu einem Discounter zu greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2020)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:158,32 EUR +0,58% (014.05.2020, 12:19)