Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. unter die Lupe.

Der große Lehrmeister Warren Buffett sei in der Coronakrise zunächst weniger durch neue Zukäufe als mehr durch strategische Verkäufe aufgefallen. Laut eigenen Worten stehe bei ihm immer dann eine Aktie zur Disposition, wenn sich etwas am Geschäft des jeweiligen Unternehmens, nachhaltig und negativ verändere. Dies scheine wohl aktuell auf die Bankenindustrie zuzutreffen.

Laut einer Pflichtmitteilung der SEC habe Buffett seine Beteiligung an der Bank Wells Fargo abgebaut. Seine Holding Berkshire Hathaway habe rund 100 Millionen Aktien der US-Bank Wells Fargo verkauft, wie aus der Meldung hervorgehe. Nach dem Schlusskurs vom Freitag wäre das Paket knapp 2,50 Milliarden Dollar wert.

Damit habe Berkshire seine Anteile an Wells Fargo um mehr als 40 Prozent abgebaut und halte jetzt nur noch 3,3 Prozent des Aktienkapitals der US-Bank.

Emil Jusifov von "Der Aktionär" bleibt für die Berkshire Hathaway-Aktie unverändert bullish und rät diese weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 07.09.2020)