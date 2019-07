NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (10.07.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Investorenlegende Warren Buffett sei ein wahrer Fan von Bankaktien. Vor allem die heimischen US-Banken hätten es ihm angetan. Aktien von sieben Finanzinstituten sich würden sich aktuell in seinem Portfolio befinden und die hätten seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway rund 300 Mio. USD in die Kassen gespült. Der Grund: bestandene Stresstests seiner Lieblinge durch die US-Notenbank.Mit der Einschätzung, verstärkt auf US-Banken zu setzen, habe Buffett wieder einmal goldrichtig gelegen. Im Vergleich zu den europäischen Banken, insbesondere der Deutschen Bank und der Commerzbank, hätten diese deutlich besser abgeschnitten. Vor allem im Investmentbanking seien die US-Banken um Welten besser aufgestellt.Die Berkshire Hathaway-Aktie nehme seit einigen Wochen wieder Kurs auf ihr Allzeithoch. Investierte Anleger könnten dabei bleiben. Für langfristige, konservative Anleger sei die Berkshire Hathaway-Aktie ein absolutes Basisinvestment, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2019)Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:191,50 EUR +0,40% (10.07.2019, 17:35)