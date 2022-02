Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Q4 2021-Berichtssaison steuert in den USA langsam ihrem Ende entgegen, so die Analysten von Postbank Research.



88% der Marktkapitalisierung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten bereits die Quartalsergebnisse gemeldet. Bisher hätten 77% der Unternehmen Gewinnerwartungen übertroffen, wobei die größten Gewinnüberraschungen in den Sektoren zyklische Konsumgüter und Finanzwerte zu verzeichnen seien. Die Konsenszahlen würden derzeit für den S&P 500 auf ein Gewinnwachstum von +30,9% im Jahresvergleich bei einem Umsatzwachstum von +15,5% hindeuten. Seit Jahresbeginn sei die entsprechende Gewinnwachstumsschätzung für Q1 2022 jedoch um 0,8 Prozentpunkte auf 5,2% im Jahresvergleich nach unten korrigiert worden. Die Analysten würden jetzt davon ausgehen, dass Umsatz und Gewinn des S&P 500 für das Gesamtjahr 2022 um jeweils 8,1% bzw. 8,6% im Jahresvergleich steigen sollten. In Europa liege inzwischen mehr als die Hälfte der Q4 2021-Unternehmensberichtssaison hinter uns. Von den 258 STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820)-Unternehmen, die bisher die Quartalsergebnisse bekanntgegeben hätten, würden 58% die Gewinnerwartungen übertreffen. Es werde jetzt damit gerechnet, dass der Umsatz für Q4 um 20,2% wachse und der Gewinn um 58,6%, wobei vor allem zyklischere Sektoren an der Spitze liegen dürften. Die Konsensprognosen bezüglich des Umsatz- und Gewinnwachstums für das Gesamtjahr 2022 lägen jetzt bei +5,9% bzw. +7,9%.



Fazit: Die Q4-Unternehmensberichtssaison sei allgemein positiv, aber die Analysten von Postbank Research könnten nicht davon ausgehen, dass die Gewinndynamik in Q1 2022 anhalte. (22.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >