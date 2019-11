Begründet worden sei dies vor allem mit der anhaltenden globalen Unsicherheit, welche in den letzten Monaten besonders durch Handelskonflikte und den Brexit weiter geschürt worden sei. Während allerdings das Thema rund um den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU zunehmend aus dem Fokus verschwinde und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser ungeregelt vonstattengehe, weiter gesunken sei, würden die Spannungen im globalen Handel das dominierende Thema bleiben.



Trump - wenig Neues zu Deals und Zöllen: In diesem Zusammenhang habe es sich gut getroffen, dass der amerikanische Präsident Donald Trump am Dienstag eine Rede vor einem Wirtschaftsforum in New York gehalten habe. Da die USA aktuell den Mittelpunkt aller Handelskonflikte bilden würden, hätten sich viele Marktteilnehmer Erkenntnisse über die nächsten Schritte erhofft. Vor allem zwei Themen seien mit Spannung erwartet worden. Einerseits habe die Frage im Raum gestanden, wie nahe der seit Wochen angekündigte Phase-1-Deal zwischen den USA und China wirklich sei. Andererseits laufe in den nächsten Tagen eine Frist ab, nach der Donald Trump entscheiden wolle, ob er Zölle gegen europäische Automobile verhänge, welche er in diesem Zusammenhang gerne als Sicherheitsrisiko für den amerikanischen Staat klassifizieren möchte.



Um es vorwegzunehmen: Zu beiden Themen habe es wenig neue Erkenntnisse gegeben. In Bezug auf China habe Trump erklärt, dass eine Vereinbarung weiterhin möglich sei, und gleichzeitig mit neuen Zöllen droht, falls diese nicht zustande käme. Über europäische Automobilhersteller habe Trump dagegen kein Wort verloren, sondern habe nur gesagt, dass die Europäer den USA in den letzten Jahren beim Handel deutlich mehr geschadet hätten als die Chinesen. Der Aktienmarkt habe die Rede insgesamt negativ aufgefasst. Einerseits weil die bislang bestehende Unsicherheit somit auf absehbare Zeit nicht weniger werde. Andererseits weil die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten mittlerweile allgemein bekannt sei und somit selbst nach den eher positiven Nachrichten der letzten Wochen niemand mehr darauf vertrauen möchte, dass am Ende tatsächlich ein Deal zustande komme.



Marktgeschehen - Aktienindices würden an ihren Allzeithochs kratzen: Trotz dieser fundamentalen und politischen Bremsklötze würden sich viele Aktienmarktindices weiterhin nur wenige Prozentpunkte unterhalb ihrer Allzeithochs bewegen. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch erscheine, erkläre sich bei genauerem Hinsehen: Entscheidend für die Kursrally dieses Jahres dürfte die Kombination aus höherer verfügbarer Liquidität und der damit verbundenen Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten sein. Während die Notenbanken weltweit Zinsen gesenkt und Kaufprogramme wiederaufgenommen hätten, seien die Renditen vieler Anleihen weiter niedrig und teilweise sogar in den negativen Bereich gerutscht. Somit habe sich für Investoren, die zumindest den realen Wert ihres Geldes würden erhalten wollen, die relative Attraktivität von Aktien deutlich erhöht.



Wie lange dies allerdings als Treiber der Kurse bestand habe oder ob die schwächeren Fundamentaldaten und die anhaltende Unsicherheit irgendwann doch die Oberhand gewinnen würden, sei schwer zu prognostizieren. Dementsprechend empfehle es sich auf der einen Seite, das weiterhin bestehende Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte zu nutzen, welches besonders in den Branchen vorhanden sei, die lange von den Investoren vernachlässigt worden seien und entsprechend günstig bewertet seien. Auf der anderen Seite sollten die bestehenden Risiken nicht außer Acht gelassen werden und Anleger auf Überraschungen gefasst sein. Hierfür empfehle sich die Beimischung von Anleihen oder defensiveren Aktientiteln, um das Portfolio auch in unruhigen Marktphasen stabilisieren zu können. (15.11.2019/ac/a/m)







