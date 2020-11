Bonn (www.aktiencheck.de) - In Asien nimmt die Berichtssaison zum dritten Quartal langsam Fahrt auf, so die Analysten von Postbank Research.



Gemessen an der Marktkapitalisierung hätten bisher etwa ein Drittel der im MSCI Asia Pacific Index gelisteten Unternehmen ihre Bücher geöffnet. Die ausgewiesenen Gewinne hätten angesichts einer anhaltenden Konjunkturerholung im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent gesteigert werden können. Insbesondere Unternehmen aus Taiwan und China hätten bisher starke Zahlen vorgelegt, die Gewinne seien im Vorjahresvergleich um 35 beziehungsweise 26 Prozent gestiegen. In Thailand und Indonesien seien die Gewinne dagegen um 25 und 44 Prozent eingebrochen.



Auf Sektorenebene hätten bisher vor allem Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, IT und Energie überzeugt. Die Gewinne der zyklischen Konsumgüterhersteller lägen zwar noch deutlich hinter den Vorjahresergebnissen, würden im Vergleich zum zweiten Quartal aber deutliche Erholungstendenzen zeigen. Ähnliches gelte für Unternehmen aus den Bereichen Grundstoffe und Energie, weshalb die Analysten für das Jahresende eine Aufholjagd der konjunktursensitiven Sektoren in Asien erwarten würden. (03.11.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.