Börsenplätze Berentzen Gruppe-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berentzen Gruppe -Aktie:

5,88 EUR +1,03% (23.07.2020, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Berentzen Gruppe-Aktie:

5,90 EUR -0,34% (23.07.2020, 12:36)



ISIN Deutsche Berentzen Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen Gruppe AG:



Die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (23.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Die Berentzen-Gruppe habe gestern vorläufige Zahlen für das H1/20 veröffentlicht. Dabei habe sich gezeigt, dass die Auswirkungen der globalen Pandemie in Q2 erstmals voll zum Tragen gekommen seien. Die Q2/20-Umsätze seien um -11,8% auf 37,3 Mio. Euro yoy (H1/20: 73,5 Mio. Euro, -7,2% yoy) gesunken. Das EBITDA habe sich in Q2/20 überproportional um -39,7% auf 3,2 Mio. Euro yoy (H1/20: 6,4 Mio. Euro, -28,9% yoy) verringert, was zu einem Rückgang der Q2/20-EBITDA-Marge von 12,6% auf 8,6% yoy geführt habe. Auch beim Q2/20-EBIT (1 Mio. Euro, -69,9% yoy) habe der Lock-down deutliche Spuren hinterlassen, wobei die EBIT-Marge von 7,7% auf 2,7% abgefallen sei.Die operative Entwicklung zeichne für die einzelnen Segmente ein unterschiedliches Bild, wobei die mit den verhängten Ausgangssperren einhergehenden Konsumrückgänge alle drei Segmente belastet hätten. Am stärksten betroffen hiervon sei nach Erwartung des Analysten das Segment Frischsaftsysteme gewesen, worauf auch in früheren Gesprächen mit der Geschäftsleitung hingewiesen worden sei. Auch das Segment der alkoholfreien Getränke (AFG), der Wachstumsmotor des Unternehmens, habe seiner Erwartung nach ebenfalls deutlich Federn lassen müssen. Da das AFG-Segment wachstumsstarke und margenträchtige Produkte enthalte, würden Volumenrückgänge neben dem Unternehmenswachstum insbesondere auch die Rentabilität belasten.Relativ stabil habe sich hingegen das Segment der alkoholischen Getränke entwickelt. Insbesondere Handelsmarkenprodukte für Einzel- und Großhändler hätten der allgemeinen Absatzschwäche getrotzt. Präzisere Informationen zu den einzelnen Segmenten würden mit dem H1/20-Bericht (11.08.2020) veröffentlicht.Für 2020 prognostiziere das Management nun Umsätze zwischen 153 Mio. und 160 Mio. Euro (FMRe: 159 Mio. Euro), ein EBITDA zwischen 13 Mio. und 15 Mio. Euro (FMRe: 14,6 Mio. Euro) und ein EBIT zwischen 4 Mio. und 6 Mio. Euro (FMRe: 5,6 Mio. Euro). Seine Schätzungen habe der Analyst entsprechend aktualisiert. Seine Schätzungen ab 2021e würden vorerst unverändert bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: