Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (05.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Berentzen-Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ).Finanzkennzahlen unter Vorjahr: Die Berentzen-Gruppe habe gestern Geschäftszahlen für Q1/21 veröffentlicht. Wie bereits vom Management kommuniziert, seien alle wesentlichen Finanzkennzahlen durch die immer noch andauernde Pandemie negativ beeinflusst worden und hätten sich weiter verschlechtert: Der Umsatz sei um -13,2% auf 31,4 Mio. Euro (Q1/20: 36,2 Mio. Euro) gesunken. Das EBITDA habe sich auf 2,7 Mio. Euro (Q1/20: 3,2 Mio. Euro) verringert und das EBIT sei auf 0,5 Mio. Euro (Q1/20: 1,1 Mio. Euro) gesunken. Ein weniger vorteilhafter Segmentmix habe zu einem Rückgang des Rohertrags geführt. Dieser Rückgang der operativen Profitabilität habe durch das sonstige betriebliche Ergebnis auf EBIT-Ebene teilweise kompensiert werden können.Das Unternehmen habe berichtet, dass alle Segmente Umsatzrückgänge verzeichnet hätten, wobei das Segment Frischsaftsysteme (Umsatzrückgang in Q1/21 um -27,3% yoy) immer noch am stärksten unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelitten habe. Diese Geschäftsentwicklung spiegelte die Branchenkonjunktur wider. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sei der Gesamtumsatz der deutschen Getränkeindustrie im Januar (-21,8% yoy) und Februar (-15,0% yoy) dieses Jahres deutlich geschrumpft (Daten für März lägen noch nicht vor). Dabei dürfte sich das Segment Spirituosen bei Berentzen (Q1/21 Umsatzrückgang von -9,9% yoy) etwas besser entwickelt haben (Umsatzentwicklung Subsektor: Januar -30,3% yoy; Februar -10,0% yoy). Entgegengesetzt hierzu habe das Segment Alkoholfreie Getränke (Q1/21 Umsatzrückgang von -14,9% yoy) vermutlich stärker verloren als der entsprechende deutsche Subsektor (Januar -13,1% yoy; Februar -10,1% yoy).H2/21 im Fokus: Omerovic erwarte, dass sich auch im Q2/21 spürbare, aber sukzessiv abnehmende Pandemieeffekte einstellen würden. Bis zum 30. April hätten 26,9% der deutschen Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten. Etwa 7,7% seien vollständig gegen Covid-19 geimpft. Mit zunehmender Durchimpfung sei zu erwarten, dass Ausgangssperren oder Einschränkungen bei gesellschaftlichen Zusammenkünften aufgehoben würden und sich der Alltag allmählich wieder normalisiere. So rechne das Berentzen-Management weiterhin mit einer stärkeren Geschäftsdynamik in H2/21 und bestätige die Prognose für 2021.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung und belässt das Kursziel unverändert bei 8 Euro. Die Peer Group-Bewertung zeige einen fairen Wert von 7,79 Euro je Aktie, während sein DCF-Modell einen fairen Wert von 9,98 Euro je Aktie anzeige. (Analyse vom 05.05.2021)(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen