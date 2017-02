Börsenplätze Berentzen Gruppe-Aktie:



Kurzprofil Berentzen Gruppe AG:



Die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (24.02.2017/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - Berentzen Gruppe-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Berentzen Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ).Das Getränkeunternehmen mit den Geschäftsbereichen Spirituosen, alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme habe sehr gute Zahlen für das Jahr 2016 präsentiert. Nach diesen vorläufigen Zahlen sei der Umsatz um über 7% auf 170 Mio. Euro geklettert. Noch besser hätten sich die Ertragskennzahlen entwickelt. Das EBITDA habe um 11,5% auf mindestens 17,5 Mio. Euro expandiert und das EBIT sei um satte 38% auf 10,5 Mio. Euro gestiegen.Wie Berentzen-Chef Frank Schübel bei einem Treffen mit der "Vorstandswoche.de"in Frankfurt mitgeteilt habe, sei das Schlussquartal insgesamt sehr gut verlaufen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Geschäftsverlauf des Jahres 2016. Alle Geschäftsfelder haben zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen", sage Schübel. Netto dürfte das Unternehmen im vergangenen Jahr etwa 4,5 Mio. Euro verdient haben. Den Free Cashflow würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" auf über 10 Mio. Euro schätzen, womit sich Schübel sehr wohl fühle. Hinsichtlich der Dividende signalisiere der Firmenchef, dass sich dies voraussichtlich gegenüber dem Jahr 2015 erhöhen werde. 2015 seien 20 Cent je Aktie ausbezahlt worden. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden eine Anhebung auf 25 Cent je Aktie erwarten. Bei aktuellen Kursen von 9,50 Euro errechne sich immer noch eine Dividendenrendite von über 2,5%.Am meisten Freude bereite der Gesellschaft der Geschäftsbereich Frischsaftsysteme unter der Marke Citrocasa, welcher im Jahr 2014 zugekauft worden sei. Der Umsatz in diesem Segment habe im Jahr 2016 auf rund 21 Mio. Euro von zuvor 17,2 Mio. Euro deutlich gesteigert werden können. Die Margen dürften dabei deutlich über dem Konzernniveau von derzeit aktuell 6,1% liegen. Schübel erwarte für Citrocasa weiter starkes Wachstum. Berentzen liefere den Kunden nicht nur die Maschine, sondern auch die Orangen und die entsprechenden Abfüllflaschen. Die Fruchtsaftpressen würden zwischen 3.000 und 10.000 Euro kosten. 2016 sollten über 2 500 Einheiten verkauft worden sein.Im Segment der Spirituosen überzeugt Berentzen ebenfalls mit einem stabilen Geschäft. Die Nachfrage nach Berentzen-Produkten wie speziell auch für Puschkin-Vodka sei erfreulich. Gut entwickle sich ebenfalls die Sparte alkoholfreie Getränke. Schübel wolle den positiven Kurs des Unternehmens im Jahr 2017 fortsetzen. Zum Umsatzvolumen in diesem Jahr habe der Manager keine Angaben machen wollen. "Uns kommt es auf den Umsatz nicht an; unser Fokus liegt in der Steigerung des Gewinns. Wir wollen das EBITDA pro Jahr um ca. 2 Mio. Euro steigern. Diese Aussage gilt auch für 2017". Somit werde sich das EBITDA 2017 schätzungsweise auf bis zu 20 Mio. Euro belaufen und das EBIT auf mehr als 12,5 Mio. Euro wachsen. Netto würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" mit einem Anstieg auf fast 6 Mio. Euro oder einem Gewinn je Aktie auf über 60 Cent rechnen."Vorstandswoche.de"-Favorit Berentzen habe sich 2016 prächtig entwickelt. Ihre Kaufempfehlung bei Kursen um 6 Euro Anfang März 2016 und erneut im Herbst 2016 bei Kursen von über 7 Euro liege jeweils sehr gut im Plus. Aktuell würden die Anteilsscheine bei 9,60 Euro handeln. Momentan werde das Unternehmen mit rund 90 Mio. Euro kapitalisiert. Die Marke von 100 Mio. Euro sollte zeitnah geknackt werden. Überschreite das Unternehmen diesen Wert, dürften sich weitere institutionelle Anleger bei Berentzen positionieren. Mit Blick auf 2018 sei die Aktie mit einem KGV von 10 sehr günstig bewertet. Zudem sei die Gesellschaft sehr stark beim Free Cashflow, was grundsätzlich einen Bewertungsaufschlag rechtfertige.In der Summe sei die Aktie bei Kursen um 9,50 Euro weiter ein Kauf. Rückschläge würden die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" zum Aufbau von Positionen nutzen. Grundsätzlich seien Getränkefirmen immer recht spannend für strategische Aufkäufer. Bei Berentzen sei dies allerdings nicht sehr wahrscheinlich, da die Firma mit drei unterschiedlichen Bereichen zu breit aufgestellt sei. Schübel sehe das Unternehmen daher auch nicht als potenziellen Übernahmekandidaten. "Die einzelnen Teile sind sicher für den einen oder anderen aus der Industrie interessant." Das sei im Übrigen auch der Grund gewesen, weshalb die Münchner AUERELIUS, die einst die Mehrheit der Aktien an Berentzen gehalten habe, einen Verkauf als Gesamtpaket nicht habe durchführen können. Daran hat sich heute strukturell nichts geändert, weshalb eine Übernahme von Berentzen derzeit nicht wahrscheinlich ist, was die Aktie indes sicherlich nicht minder spannend macht, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2017)