Warum? Weil Millennials nicht mehr überwiegend die Lebensentwürfe der Eltern übernähmen: Nach Ausbildung oder Studium einen Job antreten, nach und nach in den Gehaltsstufen steigen bis die Familie gegründet, das Haus gebaut und vielleicht abbezahlt sei, um dann für die Nachkommen zu sparen. Diese Generation nutze sich bietende Freiheiten bei Jobs aus, arbeite bereits während der Ausbildung in Projekten und setze diese Arbeitsweise auch später fort. Einnahmen und Beförderungen seien weniger linear und weniger planbar.



Das aber bedeute, dass diese Generation auch ihre Finanzen anders planen müsse. Ein linearer Sparplan sei sicherlich schön, aber bei stark schwankenden Einnahmen nicht immer umsetzbar. Gleichzeitig würden Projekte manchmal so viel Geld auf einmal bringen, dass eine sinnvolle Entnahmeplanung durchgeführt werden müsse. Oder eine Sparplanung, damit der Wunsch etwa nach einem eigenen Haus auch irgendwann realisiert werden könne, ohne der Bank ein festes Einkommen nachzuweisen.



Diese Beratung sei aufwendiger und erfordere Menschen, die sich im Markt und bei den Produkten wirklich auskennen würden. Die auch einen Blick über den Tellerrand werfen würden. Ein Vorteil: Seit die Regulierung immer mehr Transparenz verlange und beispielsweise mit der Vereinbarung von Serviceentgelten neue Wege bei der Entlohnung der Beratungsleistung gegangen würden, sei die Preisgestaltung für Berater einfacher geworden. Sie müssten sich nicht an provisionsstarken Produkten orientieren, sondern könnten ihre Expertise nach Stunden oder auch pauschal abrechnen. So lasse sich auch bei Menschen mit geringen Anlagesummen Geld verdienen - und sehr gerechtfertigt noch dazu, denn Beratung sei wertvoll.



Außerdem würden sich die Ansprüche der jungen Kunden ja im Laufe der Zeit ändern: Sie würden älter, würden vielleicht mehr verdienen, auf Investments zusteuern und Verträge abschließen, die auch für Berater interessant seien. Hier sei es entscheidend, die Kunden nicht erst in diesem Alter zu gewinnen, sondern das gegenseitige Vertrauen bereits vorher aufgebaut zu haben, denn Verlässlichkeit werde immer mehr die Basis für jede Beratungsleistung sein. Angesichts der Vielzahl von Robo Advisors oder Fintechs, die um die junge Klientel werben würden, lasse sich der Preiswettbewerb nicht wirklich gewinnen. So würden gute Plattformen ihren Beratern zwar alle Services bieten, mit denen sich das Geschäft ebenso effizient erledigen lasse wie es ein Robo tue. Aber Robos würden nach einer bestenfalls oberflächlichen Beratung Standardpakete verkaufen, die dem Kundenbedürfnis möglichst nahekämen. Individuell sei das nie, aber kostengünstig zu produzieren. Qualifizierte Beratung mit wirklich individuellen Lösungen sei mehr wert und koste auch mehr.



Ein scheinbares Dilemma sei, dass Millennials keine hohe Beratungsgebühren bezahlen könnten oder möchten. Gleichzeitig sähen sie, dass Robos nur Standard bieten würden, der nicht immer ihren Bedürfnissen entspreche. Die Reaktion sei leider allzu oft: Kopf in den Sand stecken. Das aber bedeute, dass ein großer Teil der Menschen nicht mehr beraten werde oder sich von der Marketingaktion einer Bank hier oder dem Werbeversprechen eines Produktanbieters dort zu Produktkäufen verleiten lasse, die keiner erkennbaren Strategie folgen würden.



Darauf könne die Antwort der Berater nur sein, verstärkt junge Menschen anzusprechen, den Wert der Beratung zu verdeutlichen - und eventuell auch bei den Gebühren am Anfang Abstriche zu machen. Das könne sich lohnen: Eine langfristig gute Beziehung zum Kunden sei allemal mehr wert als ein schneller Abschluss. (03.09.2019/ac/a/m)







Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Finanzberater kümmern sich nicht um junge Menschen, so Sabine Said, Executive Vice President Moventum S.C.A.Das zumindest ließe sich folgern, wenn über Zielgruppen und Produkte, über Geldverdienen und Sparen gesprochen werde. Oder wenn Statistiker zitiert würden, nach denen Beraterkunden allesamt eher älteren Semesters seien. Dabei aber handle es sich um ein Missverständnis, das dringend aufgeklärt werden sollte.Denn eines vorweg: Junge Menschen, Studenten, Berufseinsteiger, junge Selbstständige, Familiengründer und Eigenheimbauer hätten in der Regel weniger Geld frei für eine Anlage. Sie hätten aber gleichzeitig einen erhöhten Beratungsbedarf. Aus Beratersicht gesprochen: Sie würden viel Arbeit machen, aber kein Geld bringen. Aus Kundensicht gesehen: Die echte Beratung kostet viel Geld, das ich nicht habe, da gehe ich lieber zu einem kostengünstigen Fintech oder Robo Advisor, so Sabine Said von Moventum weiter.