Trotz eines spannenden Technologie-Ansatzes, die Story des Unternehmens sei bei den Anlegern bislang nicht gut angekommen. Für den "Aktionär" ist die Aktie unter den aktuellen Gegebenheiten kein Kauf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 10.06.2021)



Believe (ISIN: FR0014003FE9, WKN: A3CR05) ist eines der weltweit führenden Unternehmen für digitale Musik, das Künstlern und Labels dabei hilft, ihr Publikum und ihre Karriere in allen Phasen ihrer Entwicklung in allen lokalen Märkten der Welt mit Respekt, Expertise, Fairness und Transparenz aufzubauen. (10.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Believe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Believe SA (ISIN: FR0014003FE9, WKN: A3CR05) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das hätten sich die Beteiligten sicher anders vorgestellt: Das französische Technologie-Unternehmen Believe müsse am ersten Handelstag kräftige Abschläge hinnehmen. Schon der Ausgabepreis habe am unteren Ende der Preisspanne gelegen. Zudem habe das Unternehmen das Volumen des Kapitals, das eingesammelt werden sollte, schon im Vorfeld deutlich abgesenkt.Bereits der erste Kurs der Aktie an der Pariser Börse habe am Donnerstag mit 18,40 Euro gut sechs Prozent unter dem Ausgabepreis von 19,50 Euro gelegen. Aus diesem Abwärtstrend hätten sich die Papiere bis zum Nachmittag nicht befreien können und kurzzeitig sogar bei unter 16 Euro notiert.Das misslungene IPO passe ins Bild: Die Franzosen hätten vergangene Woche das Volumen des Börsengangs bei 300 Millionen Euro gekappt. Ursprünglich sollten bis zu 500 Millionen Euro eingesammelt werden. Das Unternehmen habe erklärt, man wolle die Altaktionäre nicht zu sehr verwässern. Und auch der Ausgabepreis habe am unteren Ende der angepeilten Preisspanne von 19,50 bis 22,50 Euro gelegen.Streaming sei für die Musik-Branche bereits seit einigen Jahren der wichtigste Kanal. 2020 hätten sich die weltweiten Streaming-Umsätze auf 13,4 Milliarden Dollar belaufen. Laut Analysten-Einschätzungen werde das Segment in den kommenden vier Jahren jährliche um 19 Prozent wachsen.Nachdem sich Believes Umsatzplus im vergangenen Jahr etwas abgeschwächt habe, sei das Unternehmen im ersten Quartal 2021 wieder auf Wachstumskurs gewesen. Für den Zeitraum von Januar bis März habe ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres zu Buche gestanden. In absoluten Zahlen habe Believe im ersten Vierteljahr 124 Millionen Euro umgesetzt.