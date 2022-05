12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit fast 140 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, Eucerin (Dermokosmetik), La Prairie (Selektivkosmetik) und Hansaplast (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro oder Florena ergänzen das breite Portfolio im Unternehmensbereich Consumer. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 7.627 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 933 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeitende, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (03.05.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) weiterhin fest.Die Beiersdorf AG sei passabel in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Der Konzernumsatz habe im ersten Quartal bei EUR 2,2 Mrd. gelegen und sei organisch um 10,3% gestiegen. Im Unternehmensbereich Consumer sei der Umsatz organisch um 11,6% auf EUR 1,8 Mrd. gestiegen, wobei alle Regionen und alle Marken zum Wachstum beigetragen hätten. Die Erholung habe sich vor allem in Produktkategorien wie Deodorants, Gesichtsreinigung und Lippenpflege gezeigt, die am stärksten unter den pandemischen Einschränkungen gelitten hätten. Das tesa-Segment habe sich mit einem Umsatz von EUR 426 Millionen ebenfalls robust gezeigt. Das organische Wachstum habe damit 5,1% betragen. Der adjustierte Gewinn pro Aktie habe bei EUR 3,00 gelegen. Sowohl bei den Gewinnen als auch den Umsätzen habe Beiersdorf damit so ziemlich exakt die Konsensschätzungen getroffen.Auffallend sei, dass das Wort Russland im jüngsten Zahlenwerk kein einziges Mal erwähnt werde. Stattdessen würden die Lockdowns in China und die anhaltenden Lieferkettenprobleme im Automotivesektor betont. Trotz dieser bedeutenden Limitationen für tesa gehe man bei Beiersdorf jedoch weiterhin von einem Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich innerhalb des Segments aus. Für den Bereich Consumer bestätige der Konzern seine Prognose eines mittleren einstelligen Umsatzwachstums für 2022 ebenfalls.Der deutsche Konzern punkte in seinen Büchern mit Stabilität und Kontinuität. Beispielsweise orientiere sich Beiersdorf seit Jahren an einer Ausschüttungsquote von rund 25%, was in einer konstanten Dividende pro Aktie in der Höhe von EUR 0,70 seit dem Jahr 2007 resultiere. Die sich daraus ergebende Dividendenrendite von 0,7% möge auf manchen Investor zwar abschreckend wirken, die sich daraus ergebende Planungssicherheit sei aus Sicht der Analysten der RBI jedoch ebenfalls zu honorieren.Im Hinblick auf die Segmente habe sich tesa relativ zu Consumer bereits in den letzten Jahren als deutlich profitabler erwiesen. Die Schere zwischen den EBIT-Margen sei jüngst sogar noch weiter aufgegangen, sodass die operative Gewinnspanne der Klebstoffherstellung jene von Nivea & Co. um mehr als 50% habe übertreffen können. Die Analysten der RBI stimme optimistisch, dass Beiersdorf den tesa-Umsatzanteil in den letzten drei Jahren wieder habe steigern können, was sich mittel- bis langfristig auch wieder in einer verbesserten EBIT-Marge auf konsolidierter Ebene widerspiegeln sollte.Beiersdorf vertreibe in Russland weiterhin Produkte des täglichen Bedarfs, habe jedoch jegliche Investitionstätigkeiten im Land gestoppt.Allen Widrigkeiten zum Trotz wachse Beiersdorf bisher deutlich dynamischer als erwartet. Kosteninflation, Lockdowns in China, Lieferkettenprobleme und die Situation rund um den Ukraine-Krieg würden jedoch vermehrte Unsicherheiten bedeuten, welche sich laut dem Konzern vor allem im Q2 niederschlagen sollten. Das Management halte jedoch an den langfristigen Zielen fest - unter anderem was das Ankurbeln des Wachstums in der Hautpflege betreffe. Für Beiersdorf spreche, dass das Management eben keine kurzfristigen Interessen verfolge, sondern langfristig agiere. Dies sei bereits durch die Investitionsprogramme der jüngeren Vergangenheit zum Ausdruck gekommen und spiegele sich neben der Unternehmenskommunikation auch in der niedrigen, aber wohlgemerkt stabilen und umsichtigen Dividendenpolitik wider. Was noch fehle, sei, dass sich die ambitionierten Ziele endgültig und nachhaltig in höheren Wachstumsraten manifestieren würden. Die Anlegerschaft sei skeptisch - kein Wunder, sei der Trend beim Gewinnwachstum doch seit dem Jahr 2013 rückläufig. Die letzten Quartale würden jedoch auf eine Trendwende hindeuten, was sich mittel- bis langfristig auch im Aktienkurs widerspiegeln sollte.Wir bleiben daher bei unserer optimistischen Sicht für die Beiersdorf-Aktie auf die kommenden zwölf Monate und belassen unsere Empfehlung auf "Kauf", das Kursziel heben wir unter Berücksichtigung des soliden Ausblicks auf EUR 104,00 an, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Dieses ergebe sich aus einem relativen Bewertungsansatz, welcher auf einem Median-Forward-KGV der eigenen Historie von 28,5 basiere. (Analyse vom 03.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen