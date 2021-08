12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (16.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF).Der deutsche Konzern habe die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im aktuellen Jahrfortsetzen können und eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Das Umsatzwachstum in Höhe von 16,2% in der ersten Jahreshälfte und der Anstieg in Q2 um 28,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum würden nicht nur ein Erreichen, sondern sogar ein Überschreiten der Vorkrisenniveaus von 2019 bedeuten. Das organische Wachstum in Europa habe sich in der ersten Jahreshälfte auf 10,7% belaufen, in den USA und in der Region Afrika/Asien/Australien habe gar ein Wachstum jenseits der 20%-Marke erreicht werden können.Im Unternehmensbereich Consumer sei in H1 ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 9,1% erzielt worden, wobei sich das Wachstum in Q2 auf +24,1% belaufe. In der Kategorie Körper und Gesichtspflege habe die Kernmarke NIVEA (+9,1%) wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren können. Bei den dermokosmetischen Marken (+22,1%) Eucerin und Aquaphor habe die bisherige Erfolgsgeschichte fortgeführt werden können. Die Hautpflegemarke La Prairie sei von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders stark betroffen gewesen, habe aber trotz anhaltender Einschränkungen im Reisebereich ein deutliches Umsatzplus von 41% vorweisen können.Der Unternehmensbereich tesa habe Umsatzzuwächse in allen Unternehmensbereichen und Regionen verzeichnen können. Insbesondere in der Kategorie Direct Industries, also das direkte Geschäft mit Industriekunden, habe getrieben vom Electronics Geschäft in Asien sowie der globalen Erholung im Bereich Automotive stark wachsen können. Gestützt durch das Wachstum im E-Commerce Bereich sei tesa auch im Trade Markets Bereich mit dem Konsumentengeschäft auf Wachstumskurs geblieben.Das Programm zur Strategieanpassung C.A.R.E.+ sei weiter auf Kurs. Der Fokus liege auf höherem Wachstum, Digitalisierung und Innovation, Effizienzsteigerung undNachhaltigkeit.Der Konzern gehe für das verbleibende Halbjahr im Consumerbereich von einem Umsatzwachstum im höheren einstelligen Bereich aus. Das Management schätze, dass die operative EBIT-Umsatzrendite aufgrund steigender Materialpreise undzunehmender Investitionen in Märkte, Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Bereich der Vorjahresniveaus liegen sollte. Selbige Annahmen würden auf tesa zutreffen. Die Schätzungen des Konzerns lägen damit bei letzterem leicht unter dem Analystenkonsens, welcher von niedrigen zweistelligen Wachstumsraten ausgehe.Beiersdorf habe ein qualitativ hochwertiges Produktportfolio, starke Markendominanz und solide Marktanteile. Es wäre wünschenswert, wenn auch die Kernmarke NIVEA, die immerhin 80% des Umsatzes ausmache, wieder verstärkte Aufmerksamkeit durch das Management bekommen würde. Der Analyst sei der Meinung, dass bei einer erfolgreichen Umsetzung der ambitionierten Ziele die Aktie langfristig ihr Potenzial werde ausschöpfen können. Kurz- bis mittelfristig sehe er das Unternehmen jedoch in einer Übergangsphase, mit kaum wirklich lukrativen Ertragschancen für die Aktie. Vor allem die Bewertungsniveaus seien ihm ein Dorn im Auge.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, senkt in Anbetracht dessen seine Empfehlung auf "Verkauf", behält aber sein Kursziel von 100,00 Euro bei. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für das Jahr 2021 und 2022 auch einen im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen