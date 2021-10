Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (29.10.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) von 108 auf 95 Euro.Der Hamburger Konzern habe in Q3 den Erholungskurs insbesondere dank der Lockerungen von Corona-bedingten Einschränkungen der Reisetätigkeit fortsetzen können, dabei aber die Dynamik des Vorquartals nicht annähernd erreicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wie üblich habe sich der Zwischenbericht für Q3 nur auf die Umsatzentwicklung bezogen. Da jedoch der besonders margenstarke Unternehmensbereich tesa erneut das höchste Wachstumstempo aufgewiesen habe, sollte sich auch auf Konzernebene die Umsatzrendite verbessert haben. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2021 sei zwar konkretisiert worden, dies habe allerdings außer bei tesa keine nennenswerte Anhebung der Prognosen gebracht. Immerhin wage das Management bereits jetzt einen - naturgemäß noch vagen - Ausblick schon in das kommende Jahr 2022. Dennoch habe der Zwischenbericht die offenbar optimistischeren Erwartungen der Börsianer enttäuscht.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Beiersdorf-Aktie und reduziert das Kursziel von 108 auf 95 Euro. (Analyse vom 29.10.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Beiersdorf-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Strauß werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Beiersdorf AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: