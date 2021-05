Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

93,98 EUR +0,09% (03.05.2021, 16:43)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter*innen, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher*innen, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (03.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) von 84 auf 87 Euro.Die Umsatzzahlen für das erste Quartal würden zeigen, dass der Hamburger Konzern den Tiefpunkt der Corona-bedingten Schwächephase durchschritten habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beiersdorf habe insbesondere von der Erholung des wichtigen Geschäfts mit der Automobilbranche, dem anhaltenden Trend zum Heimwerken und dem Boom des Online-Geschäfts profitiert. Wachstum habe v.a. der Unternehmensbereich tesa verzeichnet, der zwar im Konzern wesentlich kleiner als der Consumer-Bereich, dafür jedoch deutlich ertragsstärker sei. Umfangreiche Investitionen würden allerdings dafür sorgen, dass die EBIT-Marge des Bereichs aus dem Vorjahr in diesem Geschäftsjahr nicht wieder erreicht werde. Dies sei aber bereits im bisherigen Managementausblick für 2021, der weiter Bestand habe, berücksichtigt worden. Für etwas Aufregung habe an der Börse der abrupte und ohne Begründung angekündigte Abgang des erst seit zwei Jahren amtierenden Konzernchefs, dessen Nachfolger jedoch für die Weiterentwicklung der aktuellen Konzernstrategie stehe.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Beiersdorf-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 84 auf 87 Euro angehoben. (Analyse vom 03.05.2021)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:93,86 EUR -0,04% (03.05.2021, 16:29)