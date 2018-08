Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 135 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit rund 19.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet.



Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 7,1 Mrd. Euro. Das Beiersdorf Produktportfolio zeichnet sich durch starke, international führende Haut- und Körperpflegemarken aus, zu denen u.a. NIVEA - die weltweit größte Hautpflegemarke - Eucerin, Hansaplast und La Prairie gehören. Mit ihren innovativen und hochwertigen Produkten überzeugen sie Tag für Tag Millionen von Menschen weltweit. Weitere namhafte Marken wie Labello, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, Aquaphor, SLEK and Maestro ergänzen das umfangreiche Portfolio. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (02.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf: Befreiungsschlag? AktienanalyseIn der nächsten Woche legt Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) Zahlen vor, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Schon zuvor könnte der Aktie des Nivea-Konzerns ein Sprung über die 100-Euro-Marke gelingen. Ein Befreiungsschlag?Der Konzern mit weltweit rund 19.000 Angestellten erziele einen großen Teil seines Umsatzes mit Kosmetikartikeln wie Nivea, Eucerin, Labello und 8x4. Auch die Klebstofftochter Tesa, einer der weltweit führenden Hersteller von Klebelösungen für Industrie, Gewerbe und Verbraucher, stehe für zirka ein Sechstel des Konzernumsatzes. Mehr als 130 Jahre nach seiner Gründung durch den Apotheker Paul Carl Beiersdorf stelle der in Hamburg sitzende Konzern als Dachmarke zahlreiche international bekannte Marken her. Nach eigenen Angaben würden die Marken des Unternehmens dabei 130 Mal in verschiedenen Ländern und Kategorien die Position des Marktführers besetzen.Im Chart auf Wochenbasis stelle sich die Beiersdorf-Aktie mit einem seit Oktober 2011 bestehenden, langfristigen Aufwärtstrend dar. Nachdem die Aktie im Dezember bei 102 Euro ein Allzeithoch erreicht habe, seien die Notierungen seitdem unter einer Widerstandsgerade um aktuell 100,40 Euro geblieben. Sollte die Aktie diese überwinden, könnte sich neue Dynamik für den Wert ergeben. Zuletzt seien die Anleger zurückhaltend geworden, sobald sich die Notierungen dieser Hürde genähert hätten. Daher könnte ein Anstieg über die bisherigen Widerstände als starkes Signal wirken. Nach unten ist das Tief bei 97,20 Euro zu beachten, da sich die aussichtsreiche Lage darunter eintrüben könnte, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.07.2018)Börsenplätze Beiersdorf-Aktie:Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:99,58 EUR +0,30% (02.08.2018, 14:00)