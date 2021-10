XETRA-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

90,12 EUR -1,94% (29.10.2021, 10:14)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BEI



NASDAQ OTC-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer Eins in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (29.10.2021/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Fulvio Cazzol von der Privatbank Berenberg:Fulvio Cazzol, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der AKtie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, NASDAQ OTC-Symbol: BDRFF), senkt aber das Kursziel von 114 auf 109 Euro.Der Hamburger Konzern habe die Markterwartung insgesamt fast erfüllt, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Kursrutsch nach der Vorlage der Umsatzzahlen sei übertrieben und es ergebe sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Beiersdorf-Aktie. Dass sich das Wachstum der Luxusmarke La Prairie abgeschwächt habe, sollte keine große Überraschung sein, habe Cazzol mit Blick auf die Risiken im Zusammenhang mit den steigenden Corona-Fällen ergänzt. Diese würden die soziale Mobilität der Kunden beeinträchtigen.Fulvio Cazzol, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Beiersdorf-Aktie bestätigt und das Kursziel von 114 auf 109 Euro reduziert. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:89,98 EUR -2,58% (29.10.2021, 10:29)