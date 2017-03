Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflege-produkte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,7 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstück des Markenportfolios, zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin, La Prairie, Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in seiner Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (16.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie: Wieder keine Dividendenerhöhung - Anleger reagieren enttäuscht - Aktienanalyse2016 war für den Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ein erfolgreiches Jahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt habe, sei der Konzernumsatz organisch um 3,2 Prozent auf 6,75 Mrd. Euro gestiegen. Das EBIT habe sich gar um sechs Prozent auf 1,01 Mrd. Euro verbessert. Unterm Strich hätten die Hamburger 727 Mio. Euro verdient - und damit 8,4 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Als wichtige Stütze habe sich einmal mehr der größte Bereich von Beiersdorf erwiesen. In der Sparte Consumer habe das Unternehmen dank guter Geschäfte in Japan, Indien, Südafrika und Australien ein organisches Plus von 3,3 Prozent auf knapp 5,6 Mrd. Euro geschafft. Aber auch in der Klebstoffsparte Tesa zeige die Formkurve wieder nach oben. Sowohl im Industriegeschäft als auch im Geschäft mit den Endverbrauchern seien Umsatzzuwächse erzielt worden, habe es von den Hamburgern geheißen.Dennoch sei die Beiersdorf-Aktie in erster Reaktion unter Druck geraten. Stein des Anstoßes: Trotz neuer Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis müssten sich Anleger mit einer unveränderten Dividende von 0,70 Euro je Aktie begnügen. Und auch der Ausblick sei nicht gerade berauschend gewesen: So gehe Beiersdorf für 2017 von einem Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent und einer EBIT-Marge leicht über dem Vorjahreswert aus. Der Angriff auf das Ende 2015 erreichte Rekordhoch bei 89,54 Euro sei damit zunächst vertagt worden. Und mit jedem Tag, an dem es das DAX-Mitglied nicht schafft, diese zentrale Widerstandsmarke zu bezwingen, wächst die Gefahr einer Bären-Attacke, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2017)Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:87,589 EUR -0,01% (16.03.2017, 16:19)