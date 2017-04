Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (03.04.2017/ac/a/d)

Für den europäischen Sektor der Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller dürfte das Jahr 2017 so begonnen haben, wie 2016 geendet habe - nämlich schleppend, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Beiersdorf AG sollte allerdings ein solides Wachstum auf bereinigter Basis ausweisen.Toby McCullagh, Analyst von Macquarie, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "outperform"-Votum für die Beiersdorf-Aktie bestätigt.