ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflege-produkte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,7 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstück des Markenportfolios, zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin, La Prairie, Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in seiner Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (08.03.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) von 82 auf 85 Euro.Mit den Zahlen für 2016 habe der Hamburger Konzern im Rahmen des von Thomson Reuters ermittelten Analystenkonsens gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dass die Dividende nicht erhöht werde, obwohl das höchste EBIT und die höchste EBIT-Marge der Unternehmensgeschichte erzielt worden seien, stelle aber eine gewisse Enttäuschung dar. Der verhaltene Optimismus des Vorstands für das laufende Jahr 2017 sei angesichts volatiler Märkte und bestehender erheblicher Risiken einerseits nachvollziehbar, andererseits auch Zeichen für den Glauben an die eigenen Stärken. Die Analysten seien bisher jedoch mehrheitlich optimistischer als es der Unternehmensausblick hergebe. Von daher sehe Strauß derzeit kein nennenswertes Kurspotential für die in den zurückliegenden Wochen schon gut gelaufene Beiersdorf-Aktie.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Beiersdorf-Aktie bestätigt und das Kursziel von 82 auf 85 Euro angehoben. (Analyse vom 08.03.2017)Börseplätze Beiersdorf-Aktie:85,06 EUR -1,21% (08.03.2017, 11:56)Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:85,05 EUR -1,17% (08.03.2017, 12:09)