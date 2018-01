Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

95,32 EUR +0,29% (26.01.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

95,04 EUR -1,36% (29.01.2018, 09:03)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (29.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Chartanalyse der BNP Paribas:Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) markierte am 8. Dezember 2017 das aktuelle Allzeithoch bei 102,00 EUR, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert in eine Konsolidierung eingeschwenkt. Diese habe ihn zunächst auf ein Tief bei 95,76 EUR geführt. Am Donnerstag sei die Aktie unter dieses Tief abgefallen, habe aber sofort am 50% Retracement der Aufwärtsbewegung ab August 2017 und an dem dieser Bewegung zugehörigen Aufwärtstrend gestoppt. Am Freitag habe sich Beiersdorf etwas, scheiterte aber am Widerstand bei 95,76 EUR erholt.AusblickSollte Beiersdorf diese Hürde bei 95,76 EUR per Tagesschlusskurs überwinden, dann ergäbe sich ein kurzfristiges Kaufsignal, das auf einen Anstieg an den Abwärtstrend seit Dezember bei aktuell 100,47 EUR hindeuten würde. Zudem ergäbe sich damit die Chance auf einen Ausbruch über diesen Trend. Sollte die Aktie allerdings dynamisch unter den Aufwärtstrend seit August 2016 abfallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 89,54/87,50 EUR drohen. (Analyse vom 29.01.2018)Börseplätze Beiersdorf-Aktie: