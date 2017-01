Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

82,35 EUR -0,78% (30.01.2017, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

82,155 EUR -1,00% (30.01.2017, 10:48)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflege-produkte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,7 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstück des Markenportfolios, zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin, La Prairie, Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in seiner Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (30.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF).Der Konzern habe vorläufige Zahlen zur Umsatzentwicklung im Jahr 2016 präsentiert, die zwar nur am unteren Rand der Unternehmensprognose gelegen hätten, den Analystenkonsens aber leicht übertroffen hätten. Nach einem schwächeren Jahresauftakt seien in H2, insbesondere im Schlussquartal, erfreuliche Wachstumsraten erzielt worden. Getragen worden sei die Entwicklung von beiden Unternehmensbereichen, wobei positiv zu vermerken sei, dass die Wachstumsschwäche bei tesa augenscheinlich überwunden sei. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 habe sich Beiersdorf vorsichtig optimistisch zeigt.Mit Blick auf das Ergebnis des abgeschlossenen Geschäftsjahres 2016 habe der Vorstand die bisherige Prognose bestätigt, nach der sich die EBIT-Umsatzrendite gegenüber dem Vorjahr (2015: 14,4%) spürbar verbessern solle.Der DAX-Titel habe auf den Vorab-Bericht mit Kursgewinnen reagiert und erscheine auf dem gegenwärtigen Niveau fair bewertet.Börseplätze Beiersdorf-Aktie: