Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bis zum Wochenende schienen Anleger die Coronakrise abgehakt zu haben und fokussierten sich vielmehr auf die Perspektive eines möglichen Aufschwungs im kommenden Jahr - mit voraussichtlich überdurchschnittlichen Wachstumsraten, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.Aufgrund der Anhebung der Mehrwertsteuer in Deutschland, der Einführung der CO2-Steuer sowie durch Basiseffekte bei Messung der Preissteigerungen von Energierohstoffen (in 2020 hätten die Tiefstnotierungen für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent Mitte April unter 10 US-Dollar gelegen) dürfte die Inflation ab dem neuen Jahr sukzessive und ab März deutlicher steigen mit der Folge anziehender Zinsen bei längeren Laufzeiten. Entsprechend sei derzeit eine eher kurze Laufzeitenallokation im Staatsanleihesegment sinnvoll. Mit zunehmenden Insolvenzzahlen dürften Risikoprämien für Unternehmensanleihen zwischenzeitlich ebenfalls ansteigen, wenngleich die allgemeine Anlagenot angesichts immer tieferer Realzinsen die Nachfrage generell hoch halten werde.Aktien hätten in diesem Umfeld weiteres Kurspotenzial, allerdings habe die Wahrscheinlichkeit zwischenzeitlicher Rückschläge aufgrund teilweise ambitionierter Gewinnerwartungen und durch zeitliche Verzögerungen beim anstehenden Konjunkturaufschwung weiter zugenommen. Sobald sich der Konjunkturhimmel deutlich aufhelle, seien zyklische und exportorientierte Branchen wie Fahrzeug-, Maschinen und Anlagenbau oder Chemie sowie Schwellenländeraktien im Vorteil. Doch auch die Kurse vieler Technologieunternehmen würden durch den Megatrend Digitalisierung weiter unterstützt. In Zeiten strukturell negativer Realzinsen und explodierender Staatsschulden würden zudem Edelmetalle und auch Kryptowährungen gefragt bleiben. (22.12.2020/ac/a/m)