XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

61,00 EUR +0,49% (24.06.2021, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

60,80 EUR 0,00% (24.06.2021, 10:52)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (24.06.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Befesa: US-Übernahme beflügelt - AktienanalyseDie Befesa-Aktie (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) hatte sich nach den starken Kursgewinnen von November bis Januar eine kleine Auszeit genommen - jetzt kehren die Käufer zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Grund dafür sei eine Übernahme in den USA. Der Konzern wolle für 450 Mio. Dollar das Recycling-Geschäft von American Zinc Recycling (AZR) übernehmen. AZR verarbeite umweltgefährdende Abfälle aus der Stahlindustrie und sei den Angaben zufolge ein Marktführer für das Recycling von Stahlstaub aus Elektrolichtbogenöfen. Befesa zufolge würden mehr als 70 Prozent des gesamten Stahls in den USA mit dem Elektrolichtbogenverfahren hergestellt. Die Übernahme solle im dritten Quartal vollzogen werden.Um den Zukauf zu stemmen, wolle sich Befesa über eine Krediterweiterung 90 Mio. Euro beschaffen. Außerdem habe der Industrierecycler den Kapitalmarkt angezapft. Wie Befesa vor wenigen Tagen bekannt gegeben habe, seien rund 5,9 Mio. neue Aktien zum Stückpreis von 56 Euro bei institutionellen Investoren platziert worden. So etwas würden Anleger eigentlich gar nicht gerne hören, weil der Wert einer Aktie wegen der zusätzlich ausgegebenen Titel sinke und verwässert werde. Doch in diesem Fall scheinen sie damit kein Problem zu haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Befesa-Aktie: