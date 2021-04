Börsenplätze Befesa-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

58,50 EUR -7,29% (27.04.2021, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

58,80 EUR -6,81% (27.04.2021, 11:31)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (27.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) unter die Lupe.Das Recycling-Unternehmen liefere das beste Quartalsergebnis der Firmengeschichte und gebe einen starken Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die Befesa-Aktie falle aber, zeitweise sogar sehr deutlich. Möglicherweise würden einige Investoren nach dem Motto handeln: "Buy the rumors, sell the facts".Die Kursreaktion auf den Quartalsbericht sei kaum nachzuvollziehen. Das Unternehmen, das Stahlstaub recycele und Aluminiumschlacke umweltgerecht entsorge, habe den Quartalsgewinn gegenüber dem Vorjahr um 69% auf 24,8 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz habe um 7,6% auf 192,6 Mio. Euro zugelegt.Befesa berichte ferner, dass die Kapazitätsauslastung das Vorcoronaniveau erreicht habe. Zudem sei der Bau des ersten Werks in China abgeschlossen, die Inbetriebnahme stehe kurz bevor. Darüber hinaus habe die Gesellschaft von einem Anstieg der Zink- und Aluminiumpreise sowie einem gleichzeitigen Rückgang der sogenannten Schmelzlöhne profitiert.Warum die Befesa-Aktie so stark korrigiere, sei nicht ersichtlich. Der Quartalsbericht und der Ausblick würden eigentlich keine Wünsche offen lassen. Wer investiert sei, bleibe ruhig. Die Befesa-Aktie sollte bald wieder neue Hochs markieren, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link