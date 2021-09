XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (02.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Befesa: Krise abgehakt - AktienanalyseDer Industrierecycler Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) hat den Schwung aus dem ersten Quartal erfolgreich in das zweite Jahresviertel mitgenommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Von April bis Juni habe der Umsatz um 56,8 Prozent auf knapp 191,6 Mio. Euro zugelegt. Das EBITDA sei um fast 109 Prozent auf 45,3 Mio. Euro gestiegen. Der Nettogewinn habe bei 20,8 Mio. Euro gelegen - ein Plus von 254 Prozent gegenüber dem coronageplagten Vorjahresquartal. "Wir haben auf dem Erfolg des ersten Quartals aufgebaut und unser bestes Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt", so Befesa-Chef Javier Molina.Auch die Expansion in China laufe nach Plan. "Das zweite Werk in Henan liegt im Zeit- und Budgetplan und der Bau soll im vierten Quartal abgeschlossen werden", habe es geheißen. Das Werk in Jiangsu befinde sich im Probetrieb. Ferner habe Befesa berichtet, dass die Kapazitätsauslastung im zweiten Quartal weiterhin auf einem soliden Vor-Corona-Niveau gelegen habe. Entsprechend zuversichtlich blicke der Vorstand auf die weitere Entwicklung: "Das aufs Jahr hochgerechnete Ergebnis für das erste Halbjahr und das erwartete starke zweite Halbjahr deuten darauf hin, dass das Jahresergebnis am oberen Ende der Prognosespanne (165 und 190 Mio. Euro) liegen sollte." Genauer wolle der Konzern erst bei der Präsentation seiner Q3-Zahlen werden - nach dem Vollzug und der Konsolidierung der AZR-Akquisition (ZJ 24.2021).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Befesa-Aktie: