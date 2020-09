XETRA-Aktienkurs Befesa-Aktie:

34,00 EUR +1,49% (24.09.2020, 12:28)



Tradegate-Aktienkurs Befesa-Aktie:

33,25 EUR -0,45% (24.09.2020, 09:02)



ISIN Befesa-Aktie:

LU1704650164



WKN Befesa-Aktie:

A2H5Z1



Ticker-Symbol Befesa-Aktie:

BFSA



Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (24.09.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Befesa: Expansion in China schreitet voran - AktienanalyseDie Corona-Krise hat dem Industrie-Recycler Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) im ersten Halbjahr einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzminus von 13,7 Prozent auf 301,2 Mio. Euro sei das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um fast ein Drittel auf 55,3 Mio. Euro abgesackt, wie das SDAX-Unternehmen mitgeteilt habe. Unter dem Strich seien auch wegen hoher Abschreibungen an einem Standort in Großbritannien mit 20,6 Mio. Euro sogar 50,9 Prozent weniger hängengeblieben. Anleger hätten dennoch positiv reagiert. Sie hätten Schlimmeres befürchtet. Zudem sehe der Konzern erste Anzeichen für eine moderate Erholung nach den Covid-19 bedingten Einschnitten der letzten Monate und habe daher seine Prognose bestätigt, wonach das EBITDA 2020 zwischen 100 und 135 Mio. Euro liegen solle.Auch die Expansion von Befesa in China schreite nach Unternehmensangaben trotz Corona wie erwartet voran. Die Bauarbeiten sowohl für das Werk in Jiangsu als auch für das Werk in Henan würden im Zeitplan liegen und sollten Anfang 2021 bzw. Mitte 2021 abgeschlossen werden, habe es in der Mitteilung des Unternehmens geheißen. (Ausgabe 38/2020)Börsenplätze Befesa-Aktie: