Unternehmensnachrichten



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) erwäge angeblich die Aufnahme eines Wartungsbetriebes für Flugzeuge. Damit solle die Expansion der Einheit finanziert und der Marktwert des Konzerns gesteigert werden. Die Fluggesellschaft erwäge auch einen Spin-Off, aber ein Börsengang solle vorerst die wahrscheinlichere Option sein. Die Nachricht stamme aus einem Bloomberg-Bericht und sei von der Lufthansa noch nicht bestätigt worden.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) steige inmitten von Spekulationen, dass der Kreditgeber die Boni für den Vorstand aussetzen könnte.



HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) gebe heute über 8% nach und sei damit das schwächste Mitglied im deutschen Mid-Cap-Index. Der Einbruch sei durch eine Mitteilung der Tochtergesellschaft Cimic ausgelöst worden. Die Firma habe gesagt, dass man sich aus dem Nahen Osten zurückziehen werde. Die Entscheidung sei gefallen, nachdem Cimic eine Abschreibung in Höhe von 1,8 Mrd. AUD verbucht habe.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) sei vom kanadischen Gericht zu einer Geldstrafe von 196,5 Mio. CAD (150 Mio. USD) verurteilt worden, weil es Zehntausende von Fahrzeugen mit manipulierter Emissionssoftware importiert habe.



Analystenreaktionen



- Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) sei bei der Citi Group auf "neutral" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 112 EUR festgelegt worden.

- Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) sei bei der Commerzbank auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 275 EUR festgelegt worden. (23.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien begannen den heutigen Handel niedriger, da die Besorgnis über den Ausbruch des Coronavirus zurückkehrte, so die Experten von XTB.Die wichtigsten Indices würden jedoch versuchen, sich zu erholen. Der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) steche mit einem Anstieg von 0,6% heraus. Ein potenzieller Market-Mover für europäische Vermögenswerte sei heute der Zinsentscheid der EZB (13:45 Uhr) sowie die Pressekonferenz von Christine Lagarde (14:30 Uhr).Von der Leyen könnte nächsten Monat nach Washington reisenDer EU-Botschafter in den USA, Stavros Lambrinidis, habe gesagt, dass die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang Februar nach Washington reisen werde. Er habe zwar nicht präzisiert, worum es bei dem Besuch gehen könnte, aber es sei schwer, ihn nicht mit dem Handel zwischen der EU und den USA in Verbindung zu bringen. Man solle sich daran erinnern, dass Donald Trump in Davos ein "sehr gutes" Gespräch mit von der Leyen geführt habe und dass die USA noch vor den Wahlen im November auf ein Handelsabkommen mit der EU hoffen würden. Es stehe viel auf dem Spiel, da Trump vor höheren Autozöllen gewarnt habe, falls es zu keiner fairen Einigung mit der EU kommen sollte. Wenn es bei dem Besuch um den Handel gehe, könnte man eine Diskussion über Autos und digitale Steuern erwarten.