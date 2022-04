Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (13.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bed Bath & Beyond habe mit der Vorlage der Q4-Zahlen am Mittwoch gewaltig enttäuscht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn hätten die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt werden können, da massive Störungen in der Lieferkette die Geschäfte beeinflusst hätten. Anleger würden diesen Misserfolg mit einem kräftigen Kursrutsch im frühen US-Handel quittieren.Die vergleichbaren Umsätze seien im vierten Quartal um zwölf Prozent gefallen, während Analysten nur einen Rückgang um 8,5 Prozent erwartet hätten. Das Management habe dies auf einen negativen Effekt in Höhe von 175 Millionen Dollar zurückgeführt, der aufgrund von Verzögerungen in den Lieferketten und knappen Lagerbeständen zustande gekommen sei. Im vorherigen Q3 hätten die Lieferkettenprobleme nur für Umsatzeinbußen von rund 100 Millionen Dollar gesorgt.Bei den Bruttomargen habe Bed Bath & Beyond mit 28,8 Prozent ebenfalls deutlich unter den Schätzungen von 32,9 Prozent gelegen. Die schwächeren Margen hätten sich insbesondere auf höhere Fracht- und Lieferkosten zurückführen lassen, welche die Bruttomarge um rund 360 Basispunkte verschlechtert hätten.Unter dem Strich habe es dann verständlicherweise richtig schlecht für den US-Einzelhändler ausgesehen. Während Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,03 Dollar erwartet hätten, habe Bed Bath & Beyond einen überraschenden Verlust je Aktie in Höhe von 0,92 Dollar geliefert.Lieferkettenprobleme durch Corona und steigende Frachtkosten würden dem US-Einzelhändler das Leben schwer machen."Der Aktionär" rät angesichts der ungewissen Aussichten und des immer noch mehr als fraglichen Turnarounds bei der Aktie von Bed Bath & Beyond auf Abstand zu gehen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 13.04.2022)