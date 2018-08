Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (17.08.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bechtle: Die Rekordjagd geht munter weiter - AktienanalyseDie Geschäfte des IT-Dienstleisters Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) aus Neckarsulm laufen dank der anhaltenden Digitalisierung in der Wirtschaft prächtig, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im zweiten Quartal habe das TecDAX-Unternehmen einen Umsatz von rund 965 Mio. Euro erzielt - rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Der operative Gewinn sei um gut 20 Prozent auf 43,9 Mio. Euro gestiegen. Der Überschuss habe um 21 Prozent auf 30,7 Mio. Euro zugelegt. Angesichts der kräftigen Zuwächse im zweiten Quartal habe Vorstandschef Thomas Olemotz die Latte für 2018 etwas höher gelegt: Umsatz und Ergebnis dürften prozentual zweistellig wachsen, habe Olemotz bei der Vorlage der Zwischenbilanz angekündigt. Zuletzt habe der Manager allgemein einen "deutlichen" Anstieg in Aussicht gestellt - eine Nachricht ganz nach dem Geschmack der Anleger. Die Aktie stürmte auf Wochensicht um mehr als neun Prozent nach oben - das erst Ende Juli markierte Rekordhoch ist damit schon wieder Geschichte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link