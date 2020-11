Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



183,90 EUR +2,17% (26.11.2020, 15:34)



184,00 EUR +2,05% (26.11.2020, 15:49)



DE0005158703



515870



BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (26.11.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bechtle habe nach einem starken dritten Quartal die Ergebnisprognose angehoben. Die Nachricht sei bei den Investoren gut angekommen. Die Aktie habe in den letzten Tagen ihre Rekordjagd mit einem Höchststand von 184,90 Euro fortgesetzt. Im bisherigen Monatsverlauf hätten die Papiere des IT-Dienstleisters damit 25 Prozent gewonnen. Seit Jahresanfang betrage das Plus sogar 45 Prozent. Doch langsam werde die Luft wieder dünner.Nur noch drei von 15 Analysten würden für die Bechtle-Aktie nach der jüngsten Aufwärtsbewegung Luft nach oben sehen. Am optimistischsten sei dabei die Baader Bank. Die Experten hätten zuletzt das Kursziel von 169 auf 192 Euro angehoben. Der IT-Dienstleister komme in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin gut voran, so Analyst Knut Woller. Er habe seine Gewinnschätzungen bis 2022 angehoben und betont, er mache sich keine Sorgen um die Margenentwicklung im kommenden Jahr.Independent Research habe das Kursziel von 175 auf 187 Euro angehoben. Die Ergebniskennziffern des IT-Dienstleisters seien unerwartet deutlich gestiegen, so die Begründung von Analyst Markus Jost. Der Experte habe seine Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht."Der Aktionär" habe Ende Oktober bei Kursen um 153 Euro geraten, den damaligen Kursrücksetzer zum Aufbau einer Trading-Position zu nutzen. Das Szenario sei aufgegangen. Mit dem Sprung auf ein neues Rekordhoch werde die Luft nun aber wieder dünner.Anleger sollten erste Gewinne vom Tisch nehmen - auch wenn die Aktie bei vielen institutionellen Investoren noch immer hoch in der Gunst steht, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.11.2020)Mit Material von dpa-AFX