Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (13.08.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, erhöt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) von 80 auf 90 Euro.Der Umsatz des Neckarsulmer IT-Dienstleisters sei im zweiten Quartal erneut stärker als erwartet gestiegen, das Vorsteuerergebnis habe seine Prognosen allerdings nicht erfüllt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Ausblick für 2018 sei angehoben worden. Friebel habe seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert. Das Bewertungsniveau der rekordhohen Bechtle-Aktie spreche jedoch gegen deutliches Aufwärtspotenzial.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bechtle-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 80 auf 90 Euro angehoben. (Analyse vom 13.08.2018)Börsenplätze Bechtle-Aktie: