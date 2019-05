Investierte Anleger sichern Gewinne daher eng ab - oder streichen auch mal erste Gewinne aktiv ein, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.05.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

104,00 EUR -5,97% (29.05.2019, 10:31)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

103,00 EUR -6,28% (29.05.2019, 10:46)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com. (29.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In dem von Unsicherheit geprägtem Marktumfeld zeige die Bechtle-Aktie eine beeindruckende Stärke. Der "Aktionär" Top-Tipp befinde sich auf Rekordjagd und markiere ein Hoch nach dem anderen. Seit Jahresbeginn stehe ein Plus von 75 Prozent zu Buche. Kein Wunder, dass auf der gestrigen Hauptversammlung gute Stimmung geherrscht habe. Doch die Luft werde langsam dünner.Bechtle befinde sich im Aufwind - sowohl bei der operativen Entwicklung als auch im Kursverlauf. Die Übernahme der französischen Inmac WStore habe sich für den IT-Dienstleister im ersten Quartal einmal mehr als Wachstumstreiber erwiesen. Erstmals in seiner Unternehmensgeschichte habe der IT-Dienstleister zum Jahresauftakt die Umsatzmilliarde geknackt."Die Entwicklung im ersten Quartal war wirklich beeindruckend", so Vorstand Thomas Olemotz. Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro gestiegen. Aber auch ohne Übernahme wären die Schwaben kräftig gewachsen - der Konzern habe das organische Wachstum auf 15 Prozent beziffert. Das Vorsteuerergebnis habe um 27 Prozent auf 45 Millionen Euro zugelegt. Unterm Strich habe ein Gewinn von knapp 31,7 Millionen Euro (Vorjahr: 24,8 Millionen Euro) gestanden. Der Vorstand bekräftige die Prognose für das Gesamtjahr 2019, Umsatz und Ergebnis sehr deutlich zu steigern.Als Deutschlands größtes konzernunabhängiges IT-Systemhaus und führender IT-E-Commerce-Anbieter in Europa würden die Schwaben dank ihrer über 30-jährigen Erfahrung über ein großes Netzwerk an Experten und Partnerschaften mit allen namhaften Herstellern verfügen. Als Dienstleister für zukunftsfähige IT-Architekturen setze Bechtle auf die klassische IT-Infrastruktur, aber auch auf Megatrends wie Digitalisierung, Cloud, Mobility, Security und IT als Service. Bechtle sei dabei für Kunden aller Branchen offen und habe keine Spezialisierungen ausgearbeitet.Auch "Der Aktionär" habe mehrfach auf die hervorragenden Aussichten der Schwaben hingewiesen. Eine von Bechtles Stärken: Trends erkennen und das Angebot zum richtigen Zeitpunkt entsprechend ausweiten. Dabei gehöre der IT-Dienstleister ganz klar zu den Gewinnern der Branchenkonsolidierung und dürfte in Zukunft weitere Marktanteile gewinnen.Nach der gestrigen Hauptversammlung werde die Aktie heute 1,00 Euro ex-Dividende gehandelt. Damit könnte aber der Startschuss für eine Konsolidierungsphase gefallen sein. Angesichts der Bewertung mit einem 2020er KGV von 26 werde die Luft nach der Kursrally immer dünner. Grund zur Sorge bestehe nicht.