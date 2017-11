Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (08.11.2017/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Paganetty von der Berenberg Bank:Henrik Paganetty, Aktienanalyst der Berenberg Bank, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) mit einer Kaufempfehlung in die Bewertung auf.In einem solide wachsenden deutschen Markt für Informationstechnologie sei das Unternehmen gut aufgestellt, so der Analyst. Bechtle sei der größte unabhängige IT-Händler und Dienstleister in einem zersplitterten Markt. Mit Blick auf den Einkauf verschaffe diese Position dem IT-Anbieter Wettbewerbsvorteile.Henrik Paganetty, Aktienanalyst der Berenberg Bank, hat die Bechtle-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 80,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 08.11.2017)Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:69,38 EUR +1,18% (08.11.2017, 09:41)