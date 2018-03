Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. 2016 lag der Umsatz bei rund 3,1 Milliarden Euro.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Die endgültigen Q4-Zahlen hätten den Eckdaten (Umsatz und EBT) vom Februar entsprochen. Der Umsatz sei wieder stärker als erwartet um 14,5% y/y gestiegen, während die Ergebnisentwicklung zwar die Analysten-Prognosen habe erfüllen können, die Markterwartungen jedoch verfehlt habe (bspw. EBT: +6,2% auf 52,9 (Vj.: 49,8) Mio. Euro). Der erstmals bekannt gegebene Ausblick für das laufende Geschäftsjahr unterscheide sich nicht zu dem ursprünglich für das abgelaufene Geschäftsjahr gegebenen Ausblick. Umsatz und Ergebnis sollten 2018 erneut deutlich, sprich mindestens +5% y/y, wachsen. Mit einer Dividende von 0,90 (Vj.: 0,75) Euro je Aktie möchte das Unternehmen ferner mehr ausschütten als erwartet.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen leicht gesenkt (EPS 2018e: 3,11 (alt: 3,16) Euro; EPS 2019e: 3,26 (alt: 3,37) Euro). Fundamental habe sich an seiner positiven Einschätzung zu Bechtle nichts geändert: langfristiges Umsatz-, Gewinn- und Cashflow-Wachstum (in Rezessionen hier auch nur relativ moderate Rückgänge) und eine nachhaltige Dividendenentwicklung (seit 2000 keine Dividendenkürzungen).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bechtle-Aktie: