Die Stimmung in der Wirtschaft sei in den letzten Monaten gut gewesen - und damit auch die Investitionsneigung der Unternehmen. Das spiegle sich im Zahlenwerk von Bechtle wider. Unmittelbare negative Auswirkungen des Handelskonflikts auf das operative Geschäft seien nicht zu erkennen. Bechtle gehöre zu den Gewinnern der Konsolidierung des deutschen IT-Systemhausmarkts und sollte seine Marktanteile - auch ohne einen IBM-Deal - ausbauen.



Gelingt es dem Vorstand dabei, die Effizienz zu verbessern, dürfte die Bechtle-Aktie ihren Aufwärtstrend nachhaltig fortsetzen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Das nächste Kursziel warte bei 87,50 Euro. (Analyse vom 25.07.2018)



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Der Aufwärtstrend bei Bechtle sei intakt. Die IT in Unternehmen und öffentlichen Institutionen werde zunehmend komplex und die Anforderungen würden stetig zunehmen. Bechtle unterstütze seine Kunden dabei, Arbeitsabläufe zu verschlanken und zu vereinfachen - und helfe zugleich, die Produktivität zu steigern."Durch ein breites IT-Kompetenzspektrum bietet das Unternehmen seinen meist mittelständischen Kunden die passgenauen Lösungen", habe Andreas Wolf gegenüber dem "Aktionär" gesagt. "Durch über 70 Systemhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz - der sogenannten DACH-Region - ist Bechtle einerseits nahe beim Kunden, verfügt andererseits auch über die notwendige Größe, um umfangreiche Projekte umzusetzen", so der Analyst von Warburg Research weiter.Als größtes unabhängiges Systemhaus in Deutschland habe Bechtle ferner attraktive Einkaufskonditionen, von denen auch die Kunden profitieren würden. "Ein Beleg dafür sind auch die diversen öffentlichen Ausschreibungen, die Bechtle regelmäßig gewinnt. Der Drang nach Perfektion ist auch mehr als offensichtlich", so Wolf.In den ersten Monaten des Jahres habe das Unternehmen das hohe Wachstumstempo aus dem Vorjahr noch einmal ausgebaut. "Unsere Kunden investieren unverändert kräftig in ihre IT", so Bechtle-Vorstand Dr. Thomas Olemotz. Der Umsatz sei von Januar bis März um 19% auf 955,4 Mio. Euro geklettert. "Das Wachstum war fast ausschließlich organischer Natur. An diesen Wert ist kein unmittelbarer Wettbewerber herangekommen", so Wolf.Hauck & Aufhäuser-Analystin Alina Koehler kritisiere dagegen, dass es Bechtle - ungeachtet der guten Wachstumsaussichten - auch mittelfristig nicht schaffen werde, seine EBIT-Marge signifikant über die Marke von 5% zu steigern. Doch es gebe noch Stellschrauben, an denen der Vorstand drehen könne, um diese Hürde zu überwinden: "Zum einen bringt ein höheres Umsatzvolumen positive Margeneffekte mit sich - so lassen sich die zuletzt getätigten Investitionen monetarisieren. Diese haben zuletzt auf die Marge gedrückt", erkläre Wolf. "Auch ein steigender Anteil von Managed-Services-Verträgen dürfte zur Margenexpansion beitragen."Passend dazu plane das Unternehmen die Übernahme der französischen Inmac Wstore. Der IT-Anbieter habe im Vorjahr mit dem Onlinehandel von IT-Produkten einen Umsatz von rund 420 Mio. Euro erzielt. Mit dem Zukauf würde Bechtle die Position auf dem französischen Markt erheblich stärken, so Analyst Knut Woller von der Baader Bank. Der Zukauf sei strategisch sinnvoll, denn Inmac Wstore verfolge ein ähnliches Geschäftsmodell wie Bechtle. Mit der Übernahme seien Vorteile beim Einkauf verbunden. Der Deal untermauere das Ziel von Bechtle, bis 2020 eine operative Gewinnmarge von 5% zu erreichen.Die Aussichten seien gut: Die Digitalisierung werde dank Trendthemen wie Blockchain oder Internet der Dinge voranschreiten. Davon sollte auch Bechtle profitieren. "Eine von Bechtles Stärken war es bisher immer, die Trends zu erkennen und das Angebot zum richtigen Zeitpunkt entsprechend auszuweiten", so Wolf. "Bei Themen wie der Cloud, die seit Mitte des letzten Jahres zum Angebot zählen, ist mittel- bis langfristig sicherlich viel Fantasie möglich." Für den Experten sei bei einer Fortsetzung der bisherigen Umsetzung der Strategie ein Ende des Wachstums kaum abzusehen.