Gut aufgenommen worden seien die Quartalszahlen von der US-Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) (+4,40%). Gewinnerwartungen hätten übertroffen werden können, der Ausblick sei bestätigt worden.



Der britische-australische Rohstoffkonzern BHP Group (vormals BHP Billiton) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) habe gestern Quartalszahlen bekannt gegeben und die Erwartungen nur zum Teil getroffen, der Aktienkurs habe um 2,62% nachgegeben. Der Jahresgewinn sei auf 5-Jahreshoch gestiegen und die Dividende habe deutlich gesteigert werden können, doch Analystenschätzungen hätten teilweise höher gelegen.



Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) (+2,62%) habe mit guten Quartalszahlen punkten können. Der Spezialist für Medizintechnikprodukte habe die Erwartungen sowohl bei Umsatz als auch Gewinn übertreffen und den Ausblick für die Gewinnentwicklung anheben können.



Das Ende der Berichtssaison rücke näher. Heute würden Quartalszahlen unter anderem von Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL) und CA Immo (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY) erwartet. (21.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (-0,45%) hat bekannt gegeben, dass die Tiergesundheitssparte abgespalten wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktionäre von Elanco (ISIN: US28414H1032, WKN: A2N6BH, Ticker-Symbol: 5EA) hätten sich allerdings wenig erfreut gezeigt, die Aktie habe 8,55% verloren. USD 7,6 Mrd. berappe Elanco für Bayers Tiergesundheitssparte, bezahlt werden solle in Cash und Aktien. Die Transaktion solle so das zweitgrößte Unternehmen für Tiergesundheit schaffen.