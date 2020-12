Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr habe der DAX-Konzern sein Tiermedizin-Geschäft für 7,56 Mrd. Dollar an das auf Tiermedizin spezialisierte Unternehmen Elanco verkauft. Damals habe der Bayer 5,3 Mrd. Dollar des Kaufpreises in Cash und den Rest in Form von Elanco-Aktien erhalten. Nun habe sich der Pharmariese vom Großteil dieses Aktienpakets getrennt.Laut der Pressemitteilung habe Bayer rund 54,5 Mio. Elanco-Aktien zum Preis von 30,25 je Aktie veräußert. Damit habe Bayer 1,6 Mrd. Dollar eingesammelt. Zudem hätten die Leverkusener den Konsortialbanken eine Option auf den Erwerb von bis zu 8.175.000 zusätzlichen Anteilen zum selben Preis gewährt. Werde diese Option ausgeübt, würde sich Bayer insgesamt von 85 Prozent seines Aktienpakets trennen. Durch den Verkauf des Tiergesundheitsgeschäfts an Elanco habe Bayer rund 72,9 Mio. Elanco-Aktien erhalten.Dass sich Bayer sukzessive von seinem Anteil an Elanco trennen wolle, sei bekannt. Die zusätzlichen Einnahmen aus dem Aktienverkauf seien jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: Ende September habe die Nettofinanzverschuldung rund 28 Mrd. Euro betragen. Zudem bleibe weiter unklar, welche Kosten im Zusammenhang mit dem Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in USA noch auf den Konzern zukommen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: