10.12.2020



47,645 EUR +0,43% (10.12.2020, 13:10)



DE000BAY0017



BAY001



BAYN



BAYZF



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die beiden umsatzstärksten Produkte in der Pharma-Sparte des Leverkusener Konzerns seien der Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenheilmittel Eylea. Allerdings würden beide Medikamente in der Mitte des angebrochenen Jahrzehnts ihren Patentschutz verlieren. Bayer versuche langfristig mit neuen Produkten gegenzusteuern.Xarelto solle laut Analystenschätzungen in diesem Jahr 4,4 Mrd. Euro zum Konzernumsatz beitragen, im kommenden Jahr würden die Experten Erlöse von knapp 4,8 Mrd. Euro prognostizieren. Und in Europa sei eine Zulassungserweiterung in Sicht. Mitte November hätten die Leverkusener über eine positive CHMP-Empfehlung berichtet. Die europäische Zulassungsbehörde EMA folge in der Regel dem Votum des Ausschusses für Humanarzneimittel.Die mögliche Indikationserweiterung ziele auf die Behandlung von Kindern mit venösen Thromboembolien ab. Sobald die Europäische Kommission die entsprechende Änderung der Produktinformation genehmigt habe, werde Bayer eine Verlängerung des Patents um sechs Monate beantragen. Dadurch würde der Patentschutz für Xarelto in Europa bis April 2024 verlängert, heiße es von Unternehmensseite.Auch das Augenheilmittel Eylea verliere in einigen Jahren den Patentschutz. Analysten würden bei diesem Präparat im laufenden Jahr mit einem Produktumsatz von knapp 2,6 Mrd. Euro rechnen.Bayer habe in den letzten Monaten viele spannende Deals in der Pharma-Sparte eingetütet und klinische Erfolge verbuchen können. Langfristig verspreche die Pipeline viel Potenzial, sodass die wohl wegbrechenden Erlöse bei den Top-Sellern in einigen Jahren kompensiert werden dürften. Der positive Newsflow werde jedoch nach wie vor von den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA und den schwachen Aussichten der Division Crop Science überschattet. Die Byer-Aktie sei kein Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link