Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (08.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer könnte Insidern zufolge schon bald den nächsten großen Spartenverkauf ankündigen. Der DAX-Konzern arbeite mit Elanco Animal Health an einem Deal zum Verkauf des Geschäfts mit Tiermedizin, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Ursprünglich habe Bayer für die Einheit einen Kaufpreis von acht Milliarden Euro oder mehr im Sinn. Elanco könnte einen Teil des Preises mit Aktien bezahlen, so dass Bayer Minderheitsaktionär werden würde. Der US-Pharmakonzern Eli Lilly habe Elanco 2018 an die Börse gebracht.DER AKTIONÄR habe in der Vergangenheit bereits regelmäßig über den Verkaufsprozess des Geschäftszweiges Bayer Animal Health berichtet, jetzt scheine das Ganze endlich konkretere Formen anzunehmen. Eine solche Transaktion könne sich DER AKTIONÄR sehr gut vorstellen. Denn beide Tiergesundheitsgeschäfte würden solide wachsen. Gemeinsam könnte ein neuer Top-Player hinter dem Marktführer Zoetis entstehen und die Marktposition für beide Einheiten erheblich verbessern, wenn die Kartellbehörden einen solchen Deal durchwinken würden.Die Bayer-Aktie sei am Mittwoch im Xetra-Handel schon sechs Prozent geklettert, weil die Leverkusener den Chemieparkbetreiber Currenta, an dem sie die Mehrheit halten würden, zu einem guten Preis losgeworden seien. Das Unternehmen gehe für 3,5 Mrd. Euro inklusive Schulden an Macquarie Infrastructure and Real Assets, eine Fondstochter der australischen Investmentbank Macquarie.Aus charttechnischer Sicht wäre zunächst der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig, um das angeschlagene Bild etwas aufzuhellen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link