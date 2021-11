Unternehmensnachrichten:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe für das 3. Quartal einen Umsatz von 9,78 Mrd. Euro gemeldet, ein Plus von 14,3% gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA sei von 1,80 Mrd. Euro auf 2,09 Mrd. Euro gestiegen, während das EBIT 530 Mio. Euro erreicht habe, nach einem Verlust von 9,40 Mrd. Euro im letzten Jahr. Der Nettogewinn habe 85 Mio. Euro erreicht, nach einem Nettoverlust von 2,74 Mrd. Euro in Q3 2020. Die Verbesserung sei auf die Erholung im Agrargeschäft zurückzuführen. Bayer rechne für das Gesamtjahr mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 6,50 bis 6,70 Euro, was über der bisherigen Prognose von 6,40 bis 6,60 Euro liege. Der Umsatz für das Gesamtjahr werde weiterhin bei rund 44 Mrd. Euro erwartet.



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) habe für das 3. Quartal einen Nettogewinn von 366 Mio. Euro gemeldet, gegenüber 199 Mio. Euro im Vorjahr. Dies sei etwas weniger als das vorläufige Ergebnis von rund 400 Mio. Euro, das das Unternehmen letzten Monat bekannt gegeben habe. Nach Angaben des Unternehmens seien die Ergebnisse durch unerwartet hohe Corona-Schäden (ca. 170 Mio. Euro) sowie durch Schaden- und Unfallschäden infolge des Hurrikans Ida (ca. 1,2 Mrd. Euro) und der Überschwemmungen in Europa (ca. 600 Mio. Euro) beeinträchtigt worden. Die Munich Re habe an ihrer Jahresprognose (Gewinn von 2,8 Mrd. Euro) festgehalten, habe jedoch gesagt, dass für die Sparte Life&Health nun ein Gewinn von 200 Mio. Euro erwartet werde, während zuvor 400 Mio. Euro erwartet worden seien.



Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) habe mitgeteilt, dass der Umsatz im Zeitraum von Januar bis September auf 10,35 Mrd. Euro gestiegen sei, verglichen mit 8,96 Mrd. Euro vor einem Jahr. Der Nettogewinn habe in diesem Zeitraum 583 Mio. Euro erreicht, gegenüber 132 Mio. Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT sei von 376 Mio. Euro auf 994 Mio. Euro gestiegen, was einer EBIT-Marge von 9,6% entspreche. Das Unternehmen habe seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt und erwarte nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 7% statt 11%. Die Senkung der Prognose sei eine Folge der weltweit geringeren Automobilproduktion. (09.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die Indices aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich würden steigen, während die Aktien in den Niederlanden, Italien und Polen fallen würden. Abgesehen vom polnischen WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729), der um über 1% falle, würden die Bewegungen der anderen Indices nicht die 0,5%-Marke überschreiten. Die Veröffentlichung der gemischten deutschen ZEW-Daten für November habe kaum Auswirkungen auf den Markt gehabt.