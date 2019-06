Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.06.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Tobias Gottschal, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF).Der Bayer-Aufsichtsrat habe am 26.06. konkrete Maßnahmen zum Umgang mit dem sehr problematischen Themenkomplex Glyphosat beschlossen. Als Anlass würden die negative Auswirkung durch Gerichtsverfahren und die damit in Zusammenhang stehende negative Wahrnehmung der Investoren auf den Aktienkurs genannt. Zuletzt sei Monsanto in den USA zu einem Schadenersatz von 80,3 Mio. USD verurteilt worden, weil die Krebserkrankung des Klägers auf Glyphosat zurückzuführen gewesen sei. In den USA würden Bayer deswegen weitere 13.400 Klagen drohen.Seit der Übernahme von Monsanto (07.06.2018) sei der Bayer-Aktienkurs um 38% gefallen. Als Konsequenz werde der neue Sonderausschuss den Vorstand bei Problemthemen und der Prozessstrategie begleiten. Als unterstützender Berater werde US-Anwalt John H. Beisner, hinsichtlich Prozesstaktik und Mediation, beim Rechtskomplex Glyphosat tätig sein. Beisner gelte als Experte für Produkthaftungsklagen. Als weitere beratende Personalie werde Ken Feinberg eingesetzt, um die gerichtlich angeordnete Mediation konstruktiv zu gestalten.Ein Kurstreiber sei die Nachricht gewesen, dass der als aktivistisch geltende Hedgefonds-Eigentümer, Paul Singer, seine Beteiligung von 2% (1,1Mrd. Euro) an Bayer präzisiert habe. Begleitet worden sei diese mit seiner Ansicht, dass der niedrige Aktienkurs gegenwärtig nicht die bestehenden Wertschöpfungsmöglichkeiten wiederspiegle. Nach Erachten des Analysten werde somit eine Aufspaltung von Bayer angestrebt (aktueller Konglomeratsabschlag). Die Aktie habe positiv auf diese Meldungen reagiert und sei um 8,7% (27.06.) gestiegen. Die Prognosen des Analysten würden (vorerst) unverändert bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: