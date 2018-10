Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (29.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":André Fischer, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) weiterhin zu meiden.Der Leverkusener Konzern scheine aus dem Lipobay-Skandal nichts gelernt zu haben. Der Cholesterinsenker habe Muskellähmungen und andere schwere Nebenwirkungen hervorgerufen. Einige der Patienten seien gar gestorben. Im Zuge der Gerichtsverfahren sei ans Licht gekommen, dass Bayer erste Anzeichen von Nebenwirkungen ignoriert habe, um den Erfolg des Medikaments nicht zu gefährden. Obwohl Bayer damals "nur" ca. 1,2 Mrd. Euro an betroffene Kunden gezahlt habe, habe dieser Vertrauensverlust einen nachhaltigen Kursverfall ausgelöst.Auch wenn das Worst-Case-Szenario der Analysten von Barclays (im Extremfall Zahlungen i.H.v. insgesamt 1,3 Bio Euro) fast ausgeschlossen erscheine: Selbst wenn nur ein kleiner Prozentsatz der gut 9.000 Glyphosat-Klagen zum Erfolg führe, könnte Bayer schlussendlich mit Zusatzbelastungen im zweistelligen Milliardenbereich konfrontiert werden. Die Bayer-Aktie sollte daher konsequent gemieden werden, so André Fischer, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:67,82 EUR +2,52% (29.10.2018, 16:15)