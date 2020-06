Für die Papiere von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) sei es gestern wieder um 28% nach unten gegangen. Die Philippinen hätten Geldwäscheermittlungen eingeleitet und würden nach dem Ex-Vorstand Marsalek fahnden. Darüber hinaus habe die Bafin ihre Anzeige wegen Marktmanipulation gegen Wirecard erweitert.



Der britische Billigflieger easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF) (-6,5%) wolle sich mittels Kapitalerhöhung GBP 400 Mio. bis GBP 450 Mio. beschaffen.



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (-6,0%) hätten unter den neuen Zollandrohungen gegen Europa gelitten.



Dell (ISIN: US24703L2025, WKN: A2N6WP, Ticker-Symbol: 12DA, NYSE-Symbol: DELL) (+8,3%) prüfe eine mögliche Abspaltung oder Komplettübernahme seiner 81%-Tochter VMware (ISIN: US9285634021, WKN: A0MYC8, Ticker-Symbol: BZF1, NYSE-Symbol: VMW). (25.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) hat sich gestern mit US-Klägern auf einen Vergleich in der Glyphosat-Kausa geeinigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Einigung beinhalte eine Zahlung zwischen USD 8,8 Mrd. und USD 9,6 Mrd., um in etwa drei Viertel der bereits eingereichten 125.000 Klagen beizulegen und weitere USD 1,25 Mrd., um potenzielle zukünftige Klagen zu ermöglichen. Die in den USA notierenden ADRs der Bayer-Aktie hätten im nachbörslichen Handel 0,7% zugelegt.