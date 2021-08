Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,14 EUR -0,36% (30.08.2021, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (31.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: BAYZF).Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer habe in Q2 2021 in allen Divisionen bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Das leidige Thema Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sei nach wie vor nicht vom Tisch, Bayer sei aber zuversichtlich, dieses unrühmliche Kapitel via der Monsanto-Übernahme jetzt bald endgültig abschließen zu können. Der Investment Case Bayer stehe und falle für viele Investoren mit der finalen und rechtsgültigen Beilegung dieses höchst komplexen Rechtsfalles. Daher mögen die nach wie vor massiven Abschläge (z.B. rd. 48% auf Basis KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2022e) zu seiner Peer Group nicht überraschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erneuert seine Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie. Sein unverändertes Kursziel von EUR 66 entspreche einem Discount von rd. 18% ggü. seiner Vergleichsgruppe. (Analyse vom 30.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:47,125 EUR -0,24% (31.08.2021, 09:10)