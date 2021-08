Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,055 EUR +0,06% (13.08.2021, 10:41)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,875 EUR -0,19% (13.08.2021, 10:26)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe es schwer erwischt. Letzte Woche habe der Chemie- und Pharmakonzern mit seinen Quartalszahlen für schlechte Laune bei den Anlegern gesorgt. Der Grund sei das schwache Abschneiden in Sachen Profitabilität gewesen. Infolgedessen habe sich das Chartbild massiv eingetrübt. So stehe es nun um das Papier.Eigentlich habe sich die Bayer-Aktie wieder gefangen. Nach dem massiven Kursverfall im Herbst habe sich der Wert wieder Stück für Stück nach oben gekämpft. Die Erholung sei jedoch seit Februar ins Stocken geraten. Ausgehend vom Erholungshoch bei 56,84 Euro auf der Oberseite und der 50-Euro-Marke auf der Unterseite habe der Titel in einer Seitwärtsrange konsolidiert.Seit Mitte Juni habe er mehrfach die untere Range-Begrenzung getestet und dabei um die 200-Tage-Linie geschwankt, die im Moment bei 51,32 Euro verlaufe. Im Nachgang der Quartalszahlen sei die Aktie schließlich massiv unter Druck geraten und sei unter die 50-Euro-Marke gerauscht.Zwar habe der Titel inzwischen rund die Hälfte der Kursverluste wieder wettmachen können, doch aus charttechnischer Sicht sehe es nicht gut aus. Die hohe Abwärtstrendstärke sowie das Todeskreuz (Kreuzender GD50 und GD200) würden für weitere Rücksetzer sprechen. Bei Kursen unter dem Tief bei 46,04 Euro müsse mit einem Verfall bis zur Unterstützung am Corona-Tief bei 44,86 Euro gerechnet werden.Die Bayer-Aktie habe nach den Zahlen ihre Range nach unten verlassen und damit ein starkes Verkaufssignal generiert."Der Aktionär" ist und bleibt für die Bayer-Aktie weiter skeptisch gestimmt. Denn immer noch sind die Glyphosat-Rechtsstreitigkeit nicht gänzlich vom Tisch - Anleger sollten weiter einen Bogen um den Wert machen, so Timo Nützel. (Analyse vom 13.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link