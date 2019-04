Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Auf der bevorstehenden Hauptversammlung werde sich das Bayer-Management rund um Bayer-Chef Werner Baumann unangenehmen Fragen stellen müssen. Stehe ein Verkauf des Currenta-Anteils bevor? Was passiere mit der Sparte Animal Health? Wie laufe es - und vor allem wie gehe es - mit dem Pharma-Geschäft weiter? Letzteres habe "Der Aktionär" genauer unter die Lupe genommen.Sicherlich drehe sich alles um Glyphosat und die unabsehbaren Folgen durch die Rechtsstreitigkeiten in den USA. Doch das betreffe die Sparte Crop Science, nicht das Pharma-Geschäft, bei dem sich die Leverkusener vor allem auf Xarelto in den letzten Jahren habe verlassen können. Der Blutgerinnungshemmer solle 2021 laut Analystenschätzungen erstmals die Umsatzmarke von satten fünf Milliarden Dollar überschreiten. Vor Kurzem habe Bayer einen Vergleich in Sachen Xarelto in den USA gezogen. Allerdings würden die Xarelto-Patente im Jahr 2024 auslaufen. Dann könnten sich die Leverkusener möglicherweise auf Umsatzeinbußen einstellen.Ebenfalls zu den Blockbustern zähle Eylea. Doch auch hier drohe Gegenwind - aus der Schweiz. Der Pharma-Gigant Novartis habe vor Kurzem für Brolucizumab in den USA die Zulassung beantragt, ein Vermarktungsstart sei sogar noch in diesem Jahr möglich. Dabei handle es sich um ein Konkurrenzprodukt von Eylea, das in den Vereinigten Staaten von Bayer mit Regeneron Pharmaceuticals vermarktet werde. zum Blockbuster-Portfolio gehöre auch die Hormonspirale Mirena.Hinter den Top-Sellern könne Bayer auf eine Vielzahl an Medikamenten setzen, die in einer Range von 0,5 bis 0,7 Milliarden Euro jedes Jahr in die Kasse spülen würden. Dazu zähle unter anderem das Krebsmedikamente Nexavar, Xofigo und Stivarga.Unter dem Strich stehe die Pharma-Sparte von Bayer gut da, abgesehen von temporären Lieferproblemen bei bestimmten Medikamenten. Doch langfristig müssten sich die Leverkusener auf Gegenwind einstellen. Noch sorge allen voran der Top-Seller Xarelto für Wachstum. Für 2019 stelle Bayer für die Sparte einen Zuwachs von rund vier Prozent in Aussicht bei attraktiven Margen.Im Zuge der Unsicherheiten durch die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten sei die Marktkapitalisierung von Bayer auf etwa 58 Milliarden Euro geschrumpft. Das Management rund um CEO Werner Baumann müsse sich schleunigst etwas einfallen lassen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen und auch wieder einen Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Sparten-Verkäufe beziehungsweise ein potenzieller Börsengang der Pharma-Sparte könnten der Aktie wieder auf die Sprünge helfen.An der Situation bei Bayer habe sich nichts geändert. Michel Doepke von "Der Aktionär" bleibt vorerst weiter bei seiner skeptischen Einschätzung und rät, das Geschehen weiter von der Seitenlinie aus zu beobachten. (Analyse vom 16.04.2019)