Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmagiganten Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe wie angekündigt auch gegen das dritte US-Gerichtsurteil im Glyphosat-Rechtskonflikt Berufung eingelegt. Die Kläger hätten bei dem Prozess keine ausreichenden Beweise dafür vorgelegt, dass ihr Krebs durch glyphosathaltige Unkrautvernichter verursacht worden sei, habe Bayer am Montag mitgeteilt.Zudem habe Bayer erneut auf die Unterstützung durch die US-Regierung und ihr Umweltamt EPA hingewiesen, die Glyphosat weiterhin nicht als krebserregend einstuften. Eine Geschworenenjury habe Bayer im Mai 2019 zunächst zu Schadenersatz- und Strafzahlungen von rund zwei Milliarden Dollar an das an Krebs erkrankte Ehepaar Alberta und Alva Pilliod verurteilt, später sei der Betrag auf 86,7 Millionen reduziert worden.Bayer habe sich mit dem Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto im Jahr 2018 große Rechtsrisiken wegen angeblicher Krebsrisiken von dessen Unkrautvernichter Roundup ins Haus geholt. Der Konzern sei zuletzt mit über 42.700 US-Klägern konfrontiert gewesen.Die ersten drei Prozesse habe der DAX-Konzern verloren und hohe Schadenersatzurteile kassiert, jedoch wolle Bayer die Schuldsprüche in Berufungsverfahren aufheben lassen. Zeitgleich würden hinter den Kulissen auf Hochtouren Vergleichsgespräche unter der Aufsicht des US-Staranwalts Ken Feinberg laufen, der als Vermittler zwischen Bayer und Klägern verpflichtet worden sei. Alle weiteren Verfahren bislang seien vertagt worden, um den Streitparteien Zeit für Verhandlungen zu verschaffen.Mutige Anleger stellen einen ersten Fuß in die Tür und spekulieren auf eine bezahlbare Lösung und einem Befreiungsschlag bei den DAX-Titeln, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link